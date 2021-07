© AMC – First Look auf „The Walking Dead“-Staffel 11

© AMC – First Look auf „The Walking Dead"-Staffel 11

Die erfolgreiche Zombieserie „The Walking Dead“ meldet sich im Sommer mit der finalen 11. Staffel zurück. Gezeigt wird ab dem 22. August der erste Teil der beliebten Horrorserie mit zunächst 8 Folgen, zwei weitere Teile mit je 8 Episoden folgen im Laufe des nächsten Jahres. In Deutschland zeigen Sky und FOX Channel wie gewohnt die Auftaktfolge Montag, 23. August um 21 Uhr als Premiere. Die Serie ist auch über Sky Go, On Demand und bei Sky Ticket abrufbar.

Bereits im Vorfeld versprachen Produzent Scott Gimple und Showrunnerin Angela Kang den vielen Fans einen spektakulären Auftakt der neuen Staffel, die alles bisherige in den Schatten stellen wird. Einen kleinen Vorgeschmack liefert jetzt der erste kurze Trailer zur Serie, der vor allem die wichtigsten Charakteren und Neuzugänge vorstellt:

Was wir von der finalen 11. Staffel erwarten dürfen

Zu Beginn der 11. Staffel wird gleich eine Doppelfolge gezeigt, die laut den Machern direkt an die Ereignisse der gezeigten 6 Extrafolgen als Abschluss der 10. Staffel anknüpfen werden. Schon vorab sprach Produzent Gimple darüber, dass die neuen Folgen „extrem brutal und düster“ ausfallen sein werden.

Gleich zu Beginn wird die Gruppe um Daryl (Norman Reedus), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rückkehrerin Maggie (Lauren Cohan) und Yumiko (Eleanor Matsuura), Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton) und Princess (Paola Lázaro) mit einer völlig neuen Weltordnung konfrontiert, die ihr bisheriges Dasein für immer verändern wird. Showrunnerin Angela Kang verriet bereits soviel, dass „wir zum ersten Mal mehr Zombies, jede Menge Action, faszinierende neue Geschichten und nie zuvor gezeigte Orte“ sehen werden.

Kenner der Comics von Robert Kirkman ahnen es schon: Mit den Worten „New World Order” wird eine neue Gemeinschaft von Überlebenden eingeführt, die in den nächsten Folgen eine größere Rolle spielen werden: Die Commonwealth.

Darüber hinaus hat der US-Sender AMC inzwischen die Episoden-Titel des ersten Teils bekannt gegeben:

Episode 1: Acheron: Part I

Episode 2: Acheron: Part II

Episode 3: Hunted

Episode 4: Rendition

Episode 5: Out of the Ashes

Episode 6: On the Inside

Episode 7: Promises Broken

Episode 8: For Blood

Vorab: US-Sender zeigt TWD-Special mit Daryl, Maggie, Negan und Carol

Bevor es am 22. August mit Staffel 11 losgeht, kündigt der US-Sender ein Serien-Special mit dem Titel „The Walking Dead: Origins“ an. Gezeigt werden die Lieblingscharaktere Daryl, Maggie, Negan und Carol, die in den Episoden näher beleuchtet werden:

„Origins greift die Geschichte der Zombieapokalypse aus der Sichtweise eines einzelnen Charakters auf und beinhaltet neue Interviews und Erzählungen der jeweiligen Schauspieler, gemischt mit Clips ihrer wichtigsten Momente der Serie.“

„The Walking Dead: Origins“ werden ab dem 15. Juli bis 5. August exklusiv bei AMC gezeigt. Ob das TWD-Special auch in Deutschland auf Sky ausgestrahlt wird, ist bislang noch nicht bekannt.

