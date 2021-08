Die Erfolgsserie The Walking Dead geht mit der finalen 11. Staffel auf dem US-Sender AMC und in Deutschland erstmals bei Disney Plus an den Start. Gezeigt wird seit dem 22. August der erste Teil der beliebten Horrorserie mit zunächst 8 Folgen, zwei weitere Teile mit je 8 Episoden folgen im Laufe des nächsten Jahres. In Deutschland zeigt Disney Plus erstmals die neuen Folgen ab Montag, 23. August auf dem Streamingdienst.

Schon die erste Folge „Acheron: Part 1“ der 11. Staffel hat es in sich und hält gleich zu Beginn ein paar schockierende Momente für die Fans bereit. Im Vorfeld versprachen Produzent Scott Gimple und Showrunnerin Angela Kang bereits den vielen Fans einen spektakulären Auftakt der neuen Staffel, die alles bisherige in den Schatten stellen wird: Ein Wiedersehen mit Maggie, neue Gruppierungen und vor allem neue Gegner wurden den Fans versprochen.

Wir zeigen euch, was die Auftaktfolge alles für die Gruppe um Daryl bereithält und was es mit Negan und Maggie auf sich hat. An dieser Stelle sei jedoch vor massiven Spoliern gewarnt!

So geht es in Staffel 11 weiter

In der Auftaktfolge wird die Gruppe um Daryl (Norman Reedus), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rückkehrerin Maggie (Lauren Cohan) und Yumiko (Eleanor Matsuura), Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton) und Princess (Paola Lázaro) mit einer völlig neuen Weltordnung konfrontiert, die ihr bisheriges Dasein für immer verändern wird.

Nachdem ihr Zufluchtsort Alexandria von den Flüsterer und Untoten überrannt wurde, begeben sich die Überlebenden auf die Suche nach einem neuen Ort, der Schutz und Nahrung bietet. Maggie schlägt einen ihr bekannten Platz vor, in dem sie die gesamte Zeit gelebt hatte, bevor sie nach Alexandria zurückkehrte: Meridian. Hier soll es jede Menge Essen und Wasser geben, berichtet sie – doch Elijah (Okea Eme-Akwari) hält nichts von der Idee, denn neue und gefährliche Gegner haben den Ort eingenommen: Die Reapers.

The Walking Dead: Neuer Trailer zur finalen 11. Staffel mit einigen Überraschungen

Während Maggie dafür kämpft, zurückzukehren und Meridian einzunehmen, begibt sich ein Teil der Gruppe auf die Suche nach einem neuen Zufluchtsort. Schon bald begegnen sie einer neuen Gemeinschaft von Überlebenden, die in den nächsten Folgen eine größere Rolle spielen werden: Den Commonwealth. Eine kleine Armee von gut bewaffneten Soldaten bringen Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) und Princess (Paola Lazaro) hinter die hohen Mauern der neuen und bestens organisierten Gemeinschaft.

Derweil schlagen Negan (Jeffrey Dean Morgan), Maggie (Lauren Cohan) und Daryl (Norman Reedus) mit weiteren Überlebenden einen anderen Weg in Richtung Meridian ein. Nachdem sie von einem Unwetter überrascht wurden, flüchten sie in einen Tunnel, der jedoch voller Gefahren steckt. Als sie von Untoten angegriffen werden, gerät Maggie in eine aussichtslose Lage und bittet Negan um Hilfe – doch dieser schaut nur zu, wie sie um ihr Leben kämpft und schreitet nicht ein.

Mit diesem dramatischen Cliffhanger endet die erste Folge der 11. Staffel. Der zweite Teil „Acheron: Part 2“ wird nächste Woche am 29. August auf AMC und hierzulande auf Disney Plus fortgesetzt. Es bleibt spannend zu wissen, ob Negan wieder in alte Muster zurückfallen wird?

The Walking Dead: So unterscheidet sich Negan in der Serie von den Comics