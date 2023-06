The Walking Dead: Wer ist der neue Gegenspieler The Croat in Dead City?

TWD-Fans dürfen sich auf eine neue Serie freuen, die als Sequel zur inzwischen abgeschlossenen Hauptserie ein neues Kapitel mit Negan und Maggie aufschlägt. In The Walking Dead: Dead City begeben sich Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan auf die Suche nach Maggies verschwundenem Sohn Hershel, der sich wohl gerüchteweise in New York aufhält, das ebenso von einer Horde Untoter überrannt wurde.

Zum Auftakt der ersten Staffel, die seit dem 18. Juni 2023 auf dem US-amerikanischen Sender AMC gezeigt wird, lernen wir einen neuen Gegenspieler kennen: The Croat. Dabei ist der Charakter für Kenner der Hauptserie kein Unbekannter. Wir stellen euch den neuen Antagonisten vor, der selbst für Negan extrem brutal und skrupellos ist.

Wo können wir die neue Negan-Maggie-Serie Dead City sehen?

In den USA ist die mit Spannung erwartete Negan-Maggie-Serie Dead City am 18. Juni mit zunächst 6 Episoden auf dem US-Sender AMC und AMC+ zu sehen. Wann wir das neue Spin-off – ebenso wie die neue Daryl-Serie – auch in Deutschland zu Gesicht bekommen, ist noch immer nicht bekannt.

Bislang wurde kein deutscher Sender genannt. Weiter unklar ist auch, ob die neuen Produktionen aus dem TWD-Universum wie die Hauptserie auch bei Disney+ zu sehen sein werden. Wir halten euch hier aber auf dem Laufenden!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Worum geht es in The Walking Dead: Dead City?

Die Zombie-Apokalypse ist noch lange nicht vorbei. In „Dead City“ verschlägt es Maggie und Negan auf der Suche nach Hershel in eine der größten Städte der Welt: New York City. Schließlich finden sie sich in Manhattan wieder, das vom Festland abgeschnitten ist. Seit der Invasion ist die Insel von Untoten überrannt, Brücken oder Tunnel sind unpassierbar und die verbliebenen Bewohnern haben Manhattan zu einer eigenen Welt voll Anarchie, Gefahr und Terror gemacht.

Mittendrin treibt The Croat als Anführer der Burazi sein Unwesen, der für die Entführung von Maggies Sohn Hershel verantwortlich zu sein scheint. In den ersten beiden Folgen wird auch deutlich, wie es dazu gekommen ist.

© AMC

Wer ist The Croat?

The Croat (dargestellt von Željko Ivanek, bekannt aus 24 und Heroes), dessen richtiger Name bislang noch nicht bekannt ist, stammt ursprünglich aus Kroatien und hat daher seinen Spitznamen erhalten. Durch Negan wird seine Origin-Story bekannt und warum das ehemalige Mitglied der Saviors nun in Manhattan ist.

Zu Beginn der Zombie-Invasion lernt Negan den einstigen Wissenschaftler und Mitstreiter Croat kennen – und nimmt ihn unter seine Fittiche. Die beiden freunden sich an und weil Croat ein wenig verloren daher kommt, wird er unter der Führung von Negan ein Mitglied der Savoir.

Croat nennt Negan seinen Bruder (Buraz) und wird sein engster Vertrauter. Doch der merkt recht schnell, dass sein neuer Kumpel sehr viel extremer als er selbst ist und weitaus kaltblütiger über Leichen geht. Das wird selbst dem Baseballschläger schwingenden Negan zu extrem und als Croat ein junges Mädchen eiskalt und brutal hinrichtet, steht für Negan fest: Croat muss weg. Als er seinen einstigen Kumpel töten will, verfehlt er ihn und trifft nur sein rechtes Ohr.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Croat kann fliehen und war seit dem verschwunden. Bis er am Ende von Staffel 11 in Hilltop auftaucht und Maggies Sohn Hershel entführt. Er verschleppt sein Opfer nach Manhattan, wo er seine eigene Gang gründet: die Burazi. Dort wird er im Laufe der neuen Serie von Negan und Maggie aufgespürt und gestellt.