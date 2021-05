The Walking Dead: Staffel 11 „wird düster und brutal“ – alles zum Serien-Start

Die Zombieserie The Walking Dead meldet sich im Sommer mit der 11. Staffel zurück, die gleichzeitig auch das Ende der erfolgreichen Horrorserie nach Robert Kirkmans Comic-Reihe über eine Gruppe von Überlebenden einer Zombie-Apokalypse sein wird – doch dazu später. Zunächst einmal dürfen sich Fans am 22. August auf einen spektakulären Auftakt der neuen Staffel freuen, versprechen Produzent Scott Gimple und Showrunnerin Angela Kang.

Gezeigt wird eine Doppelfolge, die direkt an die Ereignisse der 6 Extrafolgen anknüpfen wird, die zuletzt nach Abschluss der 10. Staffel gezeigt wurden. Die neue extralange Folge hat es in sich und soll extrem brutal und düster als je zuvor sein. Gleich zu Beginn wird die Gruppe um Daryl, Negan und Rückkehrerin Maggie mit einer völlig neuen Weltordnung konfrontiert, die ihr bisheriges Dasein für immer verändern wird:

„Die erste Folge ist verrückt. Ich kann es kaum erwarten, bis die Leute sie sehen. Es wird groß. Es wird sehr sehr groß. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es wird Dinge zu sehen geben, die wir bislang noch nie in der Serie gesehen haben. Es ist eine ziemlich coole Sache und ich freue mich darauf“, so Produzent Gimple.

Showrunnerin Angela Kang ergänzt: „Wenn wir mit der 11. Staffel beginnen, rocken und rollen wir. Wir werden wieder groß und umfangreich sein. Wir werden andere Töne anschlagen, als wir es von der Serie ‘The Walking Dead’ gewohnt sind, was dem Publikum hoffentlich Spaß machen wird. Es steht viel auf dem Spiel: wir werden zum ersten Mal mehr Zombies, jede Menge Action, faszinierende neue Geschichten und nie zuvor gezeigte Orte sehen. Unsere Gruppen finden sich in einer Community wieder und versuchen das wieder aufzubauen, was die Flüsterer ihnen genommen haben.”

Was man zum Start der finalen 11. Staffel wissen muss

Wann geht die 11. Staffel von The Walking Dead an den Start? Bereits im Frühjahr hat der US-Sender AMC eine Rückkehr der TWD-Serie für den 22. August 2021 bestätigt. In Deutschland zeigen Sky und FOX Channel wie gewohnt die Auftaktfolge Montag, 23. August um 21 Uhr als Premiere. Die Serie ist auch über Sky Go, On Demand und bei Sky Ticket abrufbar.

Was ist neu an der 11. Staffel? Die finale 11. Staffel umfasst insgesamt 24 Episoden und hat damit etwa doppelt so viele Folgen wie sonst üblich. Gezeigt wird sie laut den Machern in drei Teilen von je 8 Folgen. Das Finale der Serie findet somit nicht vor Ende 2022 statt.

Wie geht es in The Walking Dead-Staffel 11 weiter? Nach dem dramatischen Finale der 10. Staffel mit dem Kampf gegen die Flüsterer und einer Horde Untoter, steckt Daryl und seine Gruppe in ernsten Schwierigkeiten. Zudem wurden in den 6 Extrafolgen eine Rückkehr von Maggie (Lauren Cohan) bestätigt. Die letzte Extrafolge „Here’s Negan“ mit Jeffrey Dean Morgan zählt sogar zu den besten Folgen der gesamten Serie.

Zum Auftakt der 11. Staffel gibt es eine extralange Folge, die laut einem Preview-Trailer eine neue Weltordnung ankündigt. Mit „New World Order” (angelehnt an die Comics) wird eine völlig neue Gemeinschaft von Überlebenden eingeführt, die in den nächsten Folgen eine größere Rolle spielen werden: Die Commonwealth.

A New World Order. The final season begins on August 22nd. pic.twitter.com/oFpngZBaFr — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) April 5, 2021

Neue Gegenspieler und Maggies Rückkehr

Die neue Gruppierung besteht aus tausenden Überlebenden, die sehr gut organisiert sind und von der Gouverneurin Pamela Milton angeführt werden. Die Organisation richtet sich in erster Linie nach ihren eigenen strikten Regeln und dürften einiges an Konfliktpotential für Daryl, Carol und Co. bereithalten.

So verfügt das Commonwealth etwa über eigene Militärstreitkräfte, zudem sichert eine eigene Polizeieinheit für Ordnung der Bewohner. Das Leben hinter geschützten Mauern und Zäunen ist sehr gut organisiert, es gibt sogar Restaurants, Baseballspiele und vieles mehr. Doch der harmonische Schein dieser Gemeinschaft trügt gewaltig.

Zudem steht neuer Konfliktstoff mit Maggies Rückkehr an, die in Negan ihren Erzfeind gegenüber steht, ist der doch für den brutalen Tod ihres Mannes verantwortlich. Hier scheint noch eine Rechnung offen zu sein.

See how this week's insane #TWD compared to @RobertKirkman's comics AND who the heck these soldiers are: https://t.co/C6pJZzh8uC pic.twitter.com/Ix8QRZsC3D — The Walking Dead (@TheWalkingDead) October 6, 2020