Auf der diesjährigen Comic-Con 2021, die auch diesmal wieder wegen Corona ausschließlich virtuell als [email protected] stattfand, stand einmal mehr die beliebte Zombieserie The Walking Dead im Mittelpunkt.

Auf den Panels rund um die Horrorserie wurden nicht nur neue Story-Details zum Auftakt der finalen 11. Staffel preisgegeben, auch gibt es einen neuen Trailer mit Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) zu sehen. Außerdem wurden Starttermine und Neuigkeiten zu den Spin-offs Fear the Walking Dead und World Beyond verraten.

Doch Achtung: Vor mächtigen Spoilern sei an dieser Stelle gewarnt!

The Walking Dead: Extended-Trailer enthüllt neue Story-Details

Im Rahmen der Comic-Con wurde ein neuer 3-Minuten Trailer zum Auftakt der 11. Staffel „The Walking Dead“ am 22. August auf dem US-Sender AMC vorgestellt. Darin gibt es ein Wiedersehen mit Carol (Melissa McBride), Daryl (Norman Reedus), Gabriel (Seth Gilliam), Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan), die vor schwierige Entscheidungen gestellt werden.

Zunächst ist da natürlich Maggies Rückkehr in die Gruppe, die besonders bei Negan für Konfliktpotential sorgt. Zudem werden in Alexandria die Lebensmittel knapp, woraufhin sich die Gruppe dazu entschließt, Alexandria aufzugeben und sich auf eine ausgedehntere Expedition nach Nahrungssuche zu machen. Dabei treffen sie auf eine Gruppe von Walkern, die sie zu einer Flucht in eine alte U-Bahn zwingt. Am Ende treffen sie auf die neue, bereits angekündigte Gruppe: das Commonwealth.

Besetzung der neuen Gegenspieler Commonwealth enthüllt

Auf der Comic-Con wurden erstmals die wichtigsten Charaktere der neuen Gegenspieler vorgestellt. Zu den Commonwealth gehören:

Laila Robins („The Boys“) als Pamela Milto , Gouverneurin des Commonwealth

, Gouverneurin des Commonwealth Josh Hamilton („Tote Mädchen lügen nicht“) ist Lance Hornsby , Finanzchef der Commonwealth

, Finanzchef der Commonwealth Ritchie Coster („True Detective“) als Sebastian, der Sohn von Pamela Milton

The Walking Dead – Staffel 11: Erster Trailer, neue Story-Details & Serien-Special zum Start im August

Bestätigt: TWD wechselt zu Disney Plus

Die finale 11. Staffel von „The Walking Dead“ geht am 22. August mit den ersten 8 Folgen von insgesamt 24 Episoden auf dem US-Sender AMC an den Start. Eigentlich sollte nur wenige Stunden später auf Sky die Deutschlandpremiere der neuen Folgen erfolgen.

Doch in diesem Jahr wird alles anderes: Disney plant demnächst seinen Sender FOX auf Sky einzustellen, neue Serien und Staffel sollen künftig auf Disney Plus exklusiv Premiere feiern. Nun ist es offiziell: „The Walking Dead“ mit der 11. Staffel wechselt auf Disney Plus. Start ist ab dem 23. August mit wöchentlich neuen Folgen. Die beiden Spin-offs bleiben bei ihrer deutschen Heimat auf Amazon Prime Video.

Fear the Walking Dead: Staffel 7 ab Oktober, erster Trailer

Auf einem eigenen Panel der [email protected] wurde auch der Releasetermin für das Spin-off von „The Walking Dead“ bestätigt. Erste Trailer und Details zur Story von „Fear the Walking Dead“ durften bei der Präsentation mit vielen live zugeschalteten Gästen nicht fehlen.

Wann geht FTWD Staffel 7 an den Start? Die neuen Folgen von „Fear the Walking Dead“ gehen am 17. Oktober auf dem US-Sender und in Deutschland zeitgleich auf Amazon Prime Video an den Start.

FTWD: So geht es in der 7. Staffel weiter

„Fear the Walking Dead“ endet mit der letzten Staffel und einem mächtigen Cliffhanger, zu dem nun die Serienmacher Stellung genommen haben. Nachdem der Sektenführer Teddy (John Glover) einige nukleare Raketen zündete, schafften es dennoch alle sich rechtzeitig vor der Explosion in verschiedenen Bunkern in Sicherheit zu bringen. Der Rest wie Luciana (Danay Garcia), Sarah (Mo Collins), Wes (Colby Hollman), Jacob (Peter Jacobson), Charlie (Alexa Nisenson) und Daniel (Rubén Blades) wurden von einem Helikopter des CRM gerettet.

Showrunner Ian Goldberg verrät über die 7. Staffel bereits soviel: „Wir haben es mit mehreren nuklearen Sprengköpfen zu tun, die über der Landschaft detoniert sind, das wird alles verändern. Es wird die Walker verändern, es wird die Art und Weise verändern, wie unsere Charaktere in der Welt da draußen navigieren – in vielen Fällen ist die Luft nicht atembar, es sei denn durch eine Gasmaske. Die Ressourcen werden knapper sein. Wir werden auch sehen, dass es, wie bei jeder neuen Apokalypse, auch eine ganz neue Art von menschlichen Gegnern geben wird, die unsere Gruppe herausfordern werden. Es ist also eine ganz neue Welt in vielerlei Hinsicht.“

Zum Auftakt der neuen Folgen wird es ein Wiedersehen mit Sydney Lemmon geben, die zuletzt in der 5. Staffel dabei war. Als geheimnisvoller Neuzugang wurde Gus Halper („Law & Order True Crime“) vorgestellt, zu dessen Charakter noch nicht verraten wurde.

Zwei Trailer zu Staffel 7 von FTWD

Zum Start der neuen Staffel im Herbst haben die Serienmacher gleich zwei erste Trailer zur Comic-Con mitgebracht. Im ersten Trailer gibt es ein Wiedersehen mit Morgan (Lennie James) und Grace (Karen David), die sich scheinbar noch immer in dem gestrandeten U-Boot aufhalten:

Im zweiten Trailer stehen June (Jenna Elfman) und John Dorie Sr. (Keith Carradine), Vater des verstorbenen John Dorie (Garret Dillahunt), im Zentrum, die sich ebenfalls in einen Bunker des ehemaligen Sektenführers retten konnten und dort eine schreckliche Entdeckung machen:

The Walking Dead: World Beyond

Auf der [email protected] wurde den Fans auch ein erster Blick auf die 2. Staffel des Spin-offs „The Walking Dead: World Beyond“ gewährt. Inzwischen steht auch ein Starttermin fest.

Wann kommt „The Walking Dead: World Beyond“ Staffel 2? Die neuen Folgen von „The Walking Dead: World Beyond“ gehen am 3. Oktober auf dem US-Sender und in Deutschland zeitgleich auf Amazon Prime Video an den Start.

Ein erster Trailer wirft einen Blick auf die kommenden Ereignisse: Demnach treffen Iris (Aliyah Royale) und Felix (Nico Tortorella) auf dessen Freund Will (Jelani Alladin). Dieser wird von der CRM gejagt, nachdem er aus der Forschungseinrichtung entkommen war. Dort soll auch Leo (Joe Holt), der Vater von Iris und Hope (Alexa Mansour), gefangen gehalten werden.

Iris und Felix erfahren von Will, dass ihre Heimatsiedlung in Omaha von den Untoten überrannt wurde. Dabei ahnen die Jugendlichen noch nichts davon, dass das Massaker von der CRM-Vorsitzenden Elizabeth Kublek (Julia Ormond) selbst angeordnet wurde.