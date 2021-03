Die beliebte Zombieserie The Walking Dead geht auch nach dem großen Finale der 10. Staffel weiter: Um die Wartezeit auf die 11. und finale Staffel ein wenig zu verkürzen, kündigte der US-Sender AMC sechs Extra-Folgen an, die jetzt an den Start gehen. Gleichzeitig wird ein Release-Termin für die 11. Staffel im Sommer 2021 enthüllt.

In den USA ist die 17. Folge „Home Sweet Home“ der 10. Staffel als Auftakt der Extra-Folgen bereits am Sonntagabend gelaufen, in Deutschland zeigem Sky und FOX Channel die Auftaktfolge am Montag, 1. März 2020 um 21 Uhr als Premiere.

Wer die Folge verpasst haben sollte, der kann die komplette 10. Staffel einschließlich dem Finale auch auf Sky Go, On Demand und bei Sky Ticket sehen.

Maggies Rückkehr und mehr

Wie geht es weiter? Nach dem dramatischen Finale der 10. Staffel mit dem Kampf gegen die Flüsterer und einer Horde Untoter, steckt Daryl und seine Gruppe in ernsten Schwierigkeiten. In der neuen Folge steht Maggies Rückkehr an. Doch das Wiedersehen mit Maggie (Lauren Cohan) dürfte Negan (Jeffrey Dean Morgan) in Schwierigkeiten bringen, der befürchtet, dass sie sich für seine vergangenen Verbrechen an ihm rächen will. Zudem werden eine Reihe neuer Charaktere eingeführt.

A few more – Daryl & Judith are also here! pic.twitter.com/7iS3etXE1l — The Walking Dead (@TheWalkingDead) February 3, 2021

Termin-Übersicht und Story-Details der Extra-Folgen:

10. Staffel, Folge 17 „Home Sweet Home“ – Montag, 1. März 2020 um 21 Uhr

Darum geht es: Nach Maggies Rückkehr fürchtet Negan, dass sie sich für seine vergangenen Verbrechen an ihm rächen will.

Darum geht es: Ein gemeinsamer Erkundungstrip könnte die brüchige Freundschaft zwischen Daryl und Carol kippen. Doch eine unterwegs gemachte Entdeckung weckt bei Daryl traumatische Erinnerungen.

Darum geht es: Gabriel und Aaron suchen nach Vorräten für Alexandria. Als sich die von Maggie auf einer Karte eingezeichneten Lager als leer erweisen, lassen sich die beiden zu einer riskanten Alternative hinreißen.

Darum geht es: Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess werden gefangengenommen. Yumiko und Eugene wollen abwarten und das Vertrauen der Fremden gewinnen – doch Princess beschließt auszubrechen.

Darum geht es: Daryl und Carol beschließen, getrennte Wege zu gehen. Während sie nach Alexandria aufbricht, folgt er der Straße in entgegengesetzter Richtung. Doch das erweist sich als gefährlicher Fehler.

Darum geht es: Um die drohenden Spannungen mit Maggie im Keim zu ersticken, nimmt Carol Negan mit auf eine Reise. Unterwegs hat Negan Zeit, über sein bisheriges Leben und die Zukunft nachzudenken.

Start der 11. Staffel im Sommer 2021

Mit der US-Premiere der Auftaktfolge enthüllt der US-Sender AMC erstmals den Start der 11. und finalen Staffel. Auch wenn es die letzte Staffel der Mutterserie sein wird, so wird es noch eine Menge weiterer Folgen geben: Die finale 11. Staffel umfasst insgesamt 24 Episoden – fast doppelt soviel wie die bisherigen Staffeln. Laut Showrunnerin Angela Kang und Produzent Scott M. Gimple geht die erste Hälfte im Sommer 2021 an den Start, gefolgt von der zweiten Hälfte mit dem großen Serienfinale im Jahr 2022.

Über den Inhalt wird noch nicht viel verraten, Jedoch wurde bereits vorab die Ankunft einer „New World Order” bestätigt. Wie in den Comics auch, kündigt sich eine völlig neue Gemeinschaft von Überlebenden an, die in den nächsten Folgen eine größere Rolle spielen werden: Die Commonwealth.

Dazu gibt es nun vorab einen kurzen Preview-Clip:

A New World Order. The final season of #TWD begins Summer 2021. pic.twitter.com/8T32Qx6H1t — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 1, 2021

