The Walking Dead – Jetzt das Finale der 10. Staffel streamen in Deutschland

Lange mussten Fans der Zombieserie The Walking Dead auf das große Finale der 10. Staffel warten, das bedingt durch die Corona-Krise nicht mehr rechtzeitig fertig wurde. Nachdem inzwischen die neue Staffel in den USA sowie in Deutschland gezeigt wurde, folgt nun endlich das große dramatische Finale mit dem angekündigten Kampf der Flüsterer und einer Horde Untoter gegen Daryl und seiner Gruppe.

In den USA ist die 16. Folge „Unter Feinden“ bereits am Sonntagabend gelaufen, in Deutschland zeigt Sky und FOX Channel das Finale am Montag, 5. Oktober 2020 um 21 Uhr als Premiere.

Wer die Folge verpasst haben sollte, der kann die komplette 10. Staffel einschließlich dem Finale auch auf Sky Go, On Demand und bei Sky Ticket sehen.

Worum geht es im Finale der 10. Staffel?

Zu Beginn der finalen Folge befinden sich Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Gabriel (Seth Gilliam) und ihre Verbündete in einer schier ausweglosen Situation. Im alten Krankenhaus werden sie von Beta (Ryan Hurst) angeführten Flüsterer und seiner Horde an Walkers eingekesselt. Und während sich unsere Helden recht bald etwas einfallen lassen müssen, begibt sich Eugene (Josh McDermitt) zu einem Treffen mit Stephanie (Margot Bingham) und ihrer Gruppe.

Fans der Serie dürfen sich am Ende auch auf einer im Vorfeld angekündigten Rückkehr von Publikumsliebling Maggie (Lauren Cohan) freuen, die künftig in der Serie wieder einen wichtigen Part einnimmt.

The Walking Dead: Neuer Trailer wirft Blick auf verspätetes Finale der 10. Staffel

So geht TWD weiter: Extra-Folgen und 11. Staffel ab 2021

Nach der 10. Staffel ist mit „The Walking Dead“ noch lange nicht Schluss: Auch wenn bereits die kommende 11. Staffel gleichzeitig die letzte der Mutterserie bestätigt wurde, so wird es noch eine Menge Folgen geben. Angefangen mit den angekündigten 6 Zusatzfolgen Anfang 2021, gefolgt von einer überlangen und finalen 11. Staffel im Jahr 2022 mit insgesamt 24 Episoden – fast doppelt soviel wie die bisherigen Staffeln.

Darüber hinaus ist eine neue Serie mit Daryl und Carol als Spin-off geplant, zusätzlich zu weiteren geplanten Serien und der Film-Trilogie mit Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Weitere The Walking Dead-Serien auf Amazon Prime

Doch zuvor ist seit dem 2. Oktober auf Amazon Prime Video die neue Serie The Walking Dead: World Beyond abrufbar, die wöchentlich neue Folgen bringt und neue Charaktere als junge Generation von Überlebenden ins Franchise einführt. Interessant ist die Serie vor allem dadurch, da sie scheinbar die mysteriöse Militäreinheit näher beleuchtet, die bei Ricks Verschwinden beteiligt war.

Auch ist in der Handlung von einem möglichen Gegenmittel gegen den Virus die Rede – was einen völlig neuen Aspekt ins TWD-Universum nach den Comics einbringt.

Am 12. Oktober geht es ebenso auf Amazon Prime Video mit der 6. Staffel von Fear The Walking Dead weiter. Zudem ist eine Anthologie-Serie mit dem Titel „Tales Of The Walking Dead“ in Arbeit, die neue und in sich abgeschlossene Geschichten erzählen wird – und vielleicht sogar den ein oder anderen bekannten Charakter zurückbringt.

The Walking Dead: Neue Trailer zum Spin-off World Beyond kündigen ein Gegenmittel an