Damit hat nun wohl niemand mit gerechnet: Der US-Sender AMC bestätigt das überraschende Ende von The Walking Dead nach der kommenden 11. Staffel.

Nachdem sich das Finale der 10. Staffel aufgrund der Corona-Krise um einige Monate verspätete und erst Anfang Oktober nachgeholt wurde, stand bereits im Vorfeld fest, dass die Serie mit einer weiteren Staffel fortgesetzt wird. Dennoch trifft die Meldung über das vorzeitige Aus der Zombieserie die Fans hart, schließlich war bislang von weiteren geplanten Staffeln die Rede.

Ein wenig Hoffnung gibt es für die Fans dennoch: Zum einen fällt die elfte Staffel laut Showrunnerin Angela Kang und Produzent Scott M. Gimple mit insgesamt 24 Folgen deutlich länger aus als alle bisherigen Staffeln zuvor. Die Ausstrahlung wird jedoch auf zwei Jahre aufgeteilt: Die erste Hälfte geht 2021 an den Start, gefolgt von der zweiten Hälfte mit dem großen Serienfinale im Jahr 2022.

The Walking Dead’s final epic chapter. The Expanded Season 11 begins 2021. pic.twitter.com/oNl4sgcYCt — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) September 9, 2020

Spin-off mit Daryl und Carol

Das überraschende Aus der Hauptserie „The Walking Dead“ bedeutet noch lange nicht das Ende des gesamten Franchises: Der US-Sender AMC hält vielmehr an einer Fülle an Spin-offs zur TWD-Reihe fest: Sehr zur Freude der Fans erhalten die beiden Hauptdarsteller und Fanlieblinge Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) nun doch ihr eigenes Spin-off.

In der neuen, noch namenlosen Serie soll die Beziehung der beiden im Mittelpunkt stehen und dürfte auch in der finalen Staffel von TWD im Zentrum stehen. Entwickelt wird die neue Serie von Scott M. Gimple und Showrunnerin Angela Kang. Über die Handlung wird aus verständlichen Gründen noch nichts weiter verraten.

Neue Serie „Tales Of The Walking Dead“

Darüber hinaus wird ein weiterer Serien-Ableger mit dem Titel „Tales Of The Walking Dead“ entwickelt. Darin soll die Idee einer Anthologie-Serie mit in sich abgeschlossenen Storys aus der Welt von „The Walking Dead“ entstehen.

Geplant ist zudem ein Wiedersehen mit bekannten sowie neuen Figuren in sich abgeschlossenen Episoden. Mit dem neuen Konzept besteht sogar durchaus die Möglichkeit, auch bereits verstorbene Charaktere mit ihrer Hintergrundgeschichte wieder zurück vor die Kamera zu holen.

10 Jahre The Walking Dead: Top & Flops der von Fans bewerteten Folgen

Zukunft von The Walking Dead

Im Oktober wird die TWD-Reihe zunächst einmal mit einer neuen Staffel von Fear The Walking Dead fortgesetzt. Darüber hinaus geht ebenso im Oktober das auf zwei Staffeln limitierte Spin-off The Walking Dead: World Beyond über eine neue Generation von Überlebenden an den Start.

Was sonst noch alles im TWD-Franchise geplant ist, haben wir für euch in der Übersicht zusammengestellt:

Ab dem 5. Oktober 2020 auf FOX: Das Staffelfinale der 10. Staffel von „The Walking Dead“.

Ab dem 5. Oktober 2020 auf Amazon Prime Video: Start des neuen Spin-offs „The Walking Dead: World Beyond“.

Ab dem 12. Oktober 2020 auf Amazon Prime Video: Start der 6. Staffel von „Fear The Walking Dead“

Anfang 2021 auf FOX: 6 Zusatzfolgen von „The Walking Dead“ zwischen der 10. und 11. Staffel.

Herbst 2021 auf FOX: Start der 11. und letzten Staffel „The Walking Dead“

Herbst 2022 auf FOX: Start der 2. Hälfte der 11. und finalen Staffeln „The Walking Dead“

Im Jahr 2023: Carol/Daryl-Spin-off

Anthologie-Spin-off „Tales Of The Walking Dead“ (noch ohne Termin)

Film-Trilogie über Rick Grimes mit Andrew Lincoln (noch ohne Termin)