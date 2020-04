Neuer Trailer zur Serie The Walking Dead: World Beyond ab April auf Amazon

Der Alleingang der inzwischen TWD ausgeschiedenen Figur kam bei den Fans demnach nicht wirklich gut an. Erst als in den nächsten Folgen das Hauptthema wieder aufgegriffen wurde, stiegen auch die Zuschauerzahlen und Fan-Bewertungen.

In einem aber sind sich die Fans einig: Die beste Folge (laut IMDb) der gesamten Serie bisher ist Staffel 4, Episode 8 „ Kein Zurück “ (Originaltitel „Too Far Gone“). Mit satten 97 Prozent ist sie die bestbewertete Folge, mit knapp 21.500 abgegebenen Stimmen. In dem besagten Midseason-Finale von TWD kommt es zur Schlacht zwischen Rick und seiner Gruppe gegen den Governor mit zahlreichen Opfern, zu denen auch Hershel gehört.

Ein Blick auf die Wertungsübersicht bei IMDb macht deutlich: Während Staffel 8 von den Fans als die schwächste Staffel der gesamten Serie gewertet wird, versprach Staffel 9 und 10 wieder einen Aufschwung bei TWD, was sich in den Einschaltquoten widerspiegelte. Das liegt sicherlich auch an den neuen Gegenspielern, die Flüsterer , die in der vorletzten Staffel eingeführt worden und die Story wieder voran brachten.

Die beliebte Zombieserie The Walking Dead hat sich vorerst mit der 10. Staffel vom Bildschirm verabschiedet. In der zuletzt gezeigten Folge wurden nicht nur neue Figuren eingeführt , Fans mussten sich auch von liebgewonnenen Charaktere wie Michonne verabschieden .

