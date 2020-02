„Das Ende der Welt ist unser Anfang“: Mit diesen Worten kündigt sich die neue Zombie-Serie World Beyond als weiteres Spin-off zu The Walking Dead an. Inzwischen steht auch ein konkreter Release-Termin für den 12. April 2020 auf dem US-Sender AMC und hierzulande auf Amazon Prime Video fest.

The Walking Dead: Das ist die neue Generation der kommenden Spin-off-Serie

Neuer Trailer mit jede Menge Zombies und Untote

Ein neuer Trailer stellt die junge Generation von Überlebenden der Zombie-Apokalypse vor, die unabhängig von den bekannten Charakteren wie Rick, Daryl, Michonne und Negan ihr eigenes Abenteuer mit den Untoten bestehen müssen.

Die Geschichte folgt einer Gruppe von Jugendlichen, die im Wissen um die Gefahr der Zombies hinter hohen Mauern beschützt aufgewachsen sind. Als der Vater der jungen Iris (Aliyah Royale) in Schwierigkeiten gerät, beschließt sie mit ihren Freunden Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu) und Silas (Hal Cumpston) erstmals die Schutzzone zu verlassen und sich der gefährlichen Außenwelt zu stellen. Zur weiteren Besetzung gehört Julia Ormond als Elizabeth, Anführerin der Gemeinschaft hinter den hohen Mauern.

Auch soll es eine Verbindung zur Hauptserie „The Walking Dead“ geben. Im Trailer etwa werden Hubschrauber mit dem geheimnisvollen Logo gezeigt, die auch in Ricks Abschiedsvorstellung einen wichtigen Part einnahmen.

Die neue Serie „The Walking Dead: World Beyond“ ist von Anfang an auf nur zwei Staffeln ausgelegt und erzählt somit eine in sich abgeschlossene Geschichte. Serien-Start ist am Sonntag, den 12. April 2020 auf AMC, direkt im Anschluss an das Finale der 10. Staffel von The Walking Dead.

In Deutschland sind die Rechte der Serien auf dem Pay-TV-Sender Fox (Sky) sowie auf den Streaming-Dienst Amazon Prime Video aufgeteilt. Gezeigt werden die neuen Folgen nur wenige Stunden nach der US-Premiere.