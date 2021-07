Vor einigen Tagen gipfelte mit Loki die jüngste MCU-Serie in ihrem großen Staffelfinale und wie schon in den vorherigen Ablegern des Franchise versteckten sich auch darin zahlreiche Easter Eggs. Wir wollen uns nachfolgend neun dieser Referenzen etwas genauer mit euch ansehen, die euch eventuell entgangen sein könnten. Spoiler, voraus!

Loki-Easter Egg Nr. 1: Vampire im MCU

Bereits vor geraumer Zeit bestätigte Marvel Studios, das Unternehmen würde an einem Kino-Reboot rund um den düsteren Antihelden Blade arbeiten. Die Serie liefert nun den ersten Hinweis, dass Vampire bereits im Marvel Cinematic Universe existieren.

Genauer zeigt sich TVA-Agent Mobius in der 4. Episode von „Loki“ etwas überrascht darüber, dass ihm und seinen Kollegen ausgerechnet zwei Varianten des Gotts des Schabernacks solche Probleme bereiten würde. Schließlich hätten sie es bereits mehrfach geschafft, „Kree, Titanen und Vampire“ gefangen zu nehmen.

Loki-Easter Egg Nr. 2: Journey into Mystery

Die zweite Referenz ist der Originaltitel der 5. Folge der Serie, denn diese wurde nach einer Comicreihe benannt, die Marvel Comics von 1952 bis 2013 veröffentlichte. Allerdings wurde die Serie in dieser Zeit immer wieder unterbrochen und manchmal Jahre später erst wieder neu aufgenommen.

Loki in der Leere © Marvel Studios/Disney

Hierbei handelt es sich um eine Anthologie-Reihe, deren Geschichten sich an verschiedenen Genres orientierten, mal Fantasy, mal Horror und manchmal auch Science-Fiction. In vielen dieser Storys spielten Thor und Loki bedeutende Rollen, weshalb der Titel durchaus eine passende Wahl für die Folge der MCU-Serie ist.

Loki-Easter Egg Nr. 3: Aliens-Anspielung

In der 3. Folge der Show stranden Loki und Sylvie auf dem Planeten Lamentis-1, der kurz vor seiner Vernichtung steht. Um dem Tod doch noch entkommen zu können, versuchen sie, sich auf einen Zug zu schleichen, der sie zu einem Raumschiff bringen soll. Dabei werden sie vor dem Betreten des Zugs von zwei Wachen kontrolliert.

Zwei Wachen mit besonderen Namen © Marvel Studios/Disney

Diese beiden Figuren sind auf den ersten Blick nicht wirklich besonders, doch wenn ihr in den Credits der Episode genau hinschaut, könnt ihr ihre Namen entdecken: Pvt. Hudson und Corporal Hicks. „Aliens“-Fans werden hierbei sicherlich hellhörig, schließlich heißen so zwei Charaktere des legendären Science-Fiction-Franchise.

Loki-Easter Egg Nr. 4: Nexus-Wesen

Ein zentrales Element in der „Loki“-Serie sind die sogenannten Nexus-Vorfälle, die dafür sorgen können, dass neue Zeitlinie entstehen, welche letztendlich das Universum ins Chaos stürzen könnte. Dieses Konzept gibt es in der Comic-Vorlage zwar so nicht, dafür existieren dort sogenannte Nexus-Wesen.

Scarlet Witch ist ein Nexus-Wesen © Marvel Studios/Disney

Was genau diese Charaktere so besonders macht, wurde bisher in den Comics noch nicht eindeutig definiert, doch es scheint so, als wären es Wesen, die mit ihrer Macht den Zeitstrom und das Schicksal ihres Universums massiv beeinflussen können. Prominente Beispiele hierfür wären Scarlet Witch und Kang der Eroberer.

Loki-Easter Egg Nr. 5: Mark Gruenwald

In der 2. Folge der Serie sehen wir eine Verfolgungsjagd auf einem Mittelaltermarkt im Jahre 1985. Erwähnenswert ist hierbei der Ort des Geschehens, nämlich die Stadt Oshkosh im US-Bundesstaat Wisconsin.

Mobius in den Comics © Marvel Comics

Dies ist der Geburtsort von Mark Gruenwald, der von 1978 bis zu seinem Tode im Jahr 1996 für Marvel Comics arbeitete. Zu seinen prominentesten Schöpfungen zählen US Agent und Crossbones. Zudem diente er als Vorlage für das Aussehen von Mr. Mobius.

Loki-Easter Egg Nr. 6: Throg

Die 5. „Loki“-Episode ist ein wahres Füllhorn an Easter Eggs und Referenzen. In einer kurzen Kamerafahrt sehen wir beispielsweise den Charakter Throg, der in einem Glas gefangen ist und versucht, den Hammer Mjölnir zu erreichen.

Throg im MCU © Marvel Studios/Disney

Throg ist übrigens keine alternative Version von Thor, sondern ein College Footballspieler namens Simon Walterson, der kurz gesagt verflucht und in einen Frosch verwandelt wurde. Er fand ein Bruchstück von Thors Hammer, woraufhin er, da er ihrer würdig war, die Macht Thors erhielt.

Loki-Easter Egg Nr. 7: Living Tribunal

In derselben Episode ist darüber hinaus der abgeschlagene Kopf einer riesigen Steinstatue zu sehen, die drei Gesichter hat. Hierbei handelt es sich um das Living Tribunal, das zu den mächtigsten Wesen im gesamten Marvel-Multiversum zählt und das als einziges in jeder einzelnen dieser Realitäten existiert

Der Kopf einer Living Tribunal-Statue © Marvel Studios/Disney

Es ist sozusagen der Richter des Multiversums und verfügt über nahezu grenzenlose Macht, quasi unendliches Wissen und ist schier allgegenwärtig. Allerdings verfügt es über keinen eigenen Willen, sondern wurde vom Schöpfer des Marvel-Multiversums, The One Above All, zum Beginn der Zeit mit seiner Aufgabe betraut.

Loki-Easter Egg Nr. 8: Thanos-Copter

Des Weiteren versteckt sich in der 5. Folge der MCU-Serie noch ein sehr skurriles Easter Egg, nämlich der Thanos-Copter. Dieses fliegende Gefährt ist der Comicreihe „Spidey Super Stories“ entliehen, die von 1974 bis 1982 veröffentlicht wurde und sich primär an ein junges Publikum richtete.

Der Thanos-Copter (rechts) © Marvel Studios/Disney

In Heft Nr. 39 ist Bösewicht Thanos in diesem Helikopter zu sehen, während er sich auf der Suche nach dem Tesserakt befindet. Das Gefährt nutzt der Schurke ebenfalls, um gewöhnliche Verbrechen wie Banküberfälle zu begehen.

Loki-Easter Egg Nr. 9: Kang der Eroberer

Im Laufe der gesamten Staffel gab es diverse Hinweise, die auf den Oberschurken der Serie verwiesen: Kang der Eroberer. Da es auf den Charakter wirklich einige Referenzen gab, nachfolgend eine kleine Liste:

Qeng Tower: In den Comics verkaufte Tony Stark den Avengers Tower an Qeng Enterprises . Der Boss des Unternehmens, Mister Gryphon , ist in Wirklichkeit Kang der Eroberer.

In den Comics verkaufte Tony Stark den Avengers Tower an . Der Boss des Unternehmens, , ist in Wirklichkeit Kang der Eroberer. Alioth: Das Monster, das den Eingang zum Versteck von Jenem der bleibt bewacht, hat in den Comics eine Verbindung zu Kang der Eroberer.

Das Monster, das den Eingang zum Versteck von bewacht, hat in den Comics eine Verbindung zu Kang der Eroberer. Verschiedene Namen: Jener der bleibt erzählt Loki und Sylvie, er habe bereits viele Namen gehabt, etwa „Eroberer“ oder „Herrscher“.

Jener der bleibt erzählt Loki und Sylvie, er habe bereits viele Namen gehabt, oder „Herrscher“. 31. Jahrhundert: Jener der bleibt sagt, er stamme aus dem 31. Jahrhundert und habe das Multiversum entdeckt. In den Comics heißt Kang eigentlich Nathaniel Richards und ist ein Nachfahre von Reed Richards (Fantastic Four), der eine Möglichkeit für Zeitreisen erfunden hat.

Jener der bleibt sagt, er stamme aus dem und habe entdeckt. In den Comics heißt Kang eigentlich Nathaniel Richards und ist ein Nachfahre von Reed Richards (Fantastic Four), der eine Möglichkeit für Zeitreisen erfunden hat. Rat der Kang: Jener der bleibt spricht davon, wie zahllose alternative Versionen seiner Selbst miteinander über die Grenzen der Universen hinweg kooperierten. In den Comics gab es eine Gruppe Kangs, die das ebenfalls tat.

Kang der Eroberer © Marvel Comics

Staffel 1 von „Loki“ ist exklusiv bei Disney Plus verfügbar.