Die 5. Episode von Loki hält allerlei Überraschungen für den Gott des Schabernacks und uns Zuschauer bereit. Eine davon ist ein riesiges, wolkenähnliches Biest namens Alioth, das Jagd auf unseren Hauptcharakter und seine Verbündeten macht. Doch wer ist dieses neue MCU-Monster eigentlich?

Vor Loki: Alioth herrscht über ein gigantisches Reich

Alioth ist ein uraltes Wesen im Marvel-Multiversum, dem es als erste Lebensform gelang, die Fesseln der Zeit zu sprengen. Seinen ersten Auftritt hatte der Charakter übrigens in „Avengers: The Terminatrix Objective #1“ im Jahr 1993. Nach seiner Flucht in die Freiheit breitete es sich über zahlreiche Dimensionen und Zeitlinien hinweg aus.

Seither herrscht es über ein gewaltiges, temporales Reich. Alioths Herrschaftsbereich soll zwei- bis dreimal so groß sein wie der des Bösewichts Kang der Eroberer. Das Monster ist auch der Grund dafür, wieso Kang sein Reich nie so stark ausbreiten konnte, wie er es gerne getan hätte. Zum Schutz seines Imperiums erschuf Kang schließlich eine starke Barriere. Später verbündete sich der Eroberer mit den Avengers, um das uralte und mächtige Wesen aufzuhalten.

In den Comics erstreckt sich Alioth in Gestalt einer Wolke über unterschiedliche Zeitlinien hinweg und zerstört alles, was sich ihm in den Weg stellt. Darüber hinaus verursacht das Wesen regelmäßig allerlei temporale Störungen und Verwüstungen in diesen unterschiedlichen Dimensionen. Alioth wächst dabei immer weiter, indem er die Masse von Zeitreisenden absorbiert. Diese können ihm nicht entkommen, da Zeitreisen in seiner Gegenwart unmöglich sind.

Alioth in den Comics © Marvel Comics

Sobald das Monster eine Zeitlinie erfolgreich eingenommen hat, breitet es sich anschließend sofort in den angrenzenden Dimensionen weiter aus. Wenn jemand versucht, durch ihn hindurch zu reisen, wird diese Person in der Regel von Alioth absorbiert und kehrt folglich nie wieder zurück.

Loki: Alioth im Marvel Cinematic Universe

In der 5. Episode von „Loki“ trifft unser Hauptcharakter erstmals auf die MCU-Version von Alioth. Wie in den Comics ist dieser auch hier ein gewaltiges Monster, das die Form einer Wolke hat und alles in seinem Weg auslöscht. Allerdings könnte diese Figur etwas schwächer als ihr Comic-Pendant sein, da wir nicht wissen, ob er sich hier ebenfalls über mehrere Zeitlinien hinweg erstreckt.

Alioth im MCU © Marvel Studios/Disney

Im MCU kommt Alioth eher die Funktion eines Wachhundes zu. Am Ende der Zeit soll er sich um alle von der TVA gestutzten Varianten und zurückgesetzten Zeitlinien kümmern. Zudem ist es seine Aufgabe, jemanden von der Flucht aus dem Ödland zu hindern, das sich am Ende der Wahren Zeitlinie befindet. Möglich wäre jedoch ein ähnliches Szenario wie in den Comics, in dem Alioth in verschiedenen Zeitlinien und Dimensionen wütet.

Darüber hinaus scheint Alioth den Eingang zu einem besonderen Ort zu beschützen, den Loki und Sylvie unbedingt erreichen wollen, womöglich ja die Heimat Kangs? Ob sie ihr Ziel auch erreichen werden, steht derweil natürlich auf einem anderen Blatt. Die finale 6. Episode von „Loki“ erscheint kommenden Mittwoch um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.