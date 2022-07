MCU: Marvel-Chef enthüllt Releases von Phase 5

Nach drei Jahren Abstinenz hat Marvel bei der ComicCon in San Diego große Neuigkeiten für die Fans im Gepäck und die nächsten Filme und Serien im MCU enthüllt. Damit wird das Marvel Cinematic Universe um Phase 5 und 6 erweitert.

Die Sagas des MCU

Die erste große Saga im MCU war die Infinity-Saga, die aus drei Phasen bestand. Phase 1 begann im Jahr 2008 mit dem ersten „Iron Man“ und endete 2019 mit Avengers: Endgame.

Die noch aktuelle Phase 4 nahm 2021 mit Black Widow ihren Anfang und wird Ende 2022 mit dem „Black Panther“-Sequel Wakanda Forever finalisiert.

Phase 5 umfasst dabei den Zeitraum von Anfang 2023 bis Mitte 2024 und ist Teil der Multiverse Saga, deren Titel ebenfalls bei der ComicCon enthüllt wurde. Enden wird die Multiverse Saga schließlich mit Phase 6.

Secret Invasion – Erste Phase-5-Serie erhält Startzeit auf Disney+

Ankündigungen für Marvels Phase 5

Viele der Filme und Serien waren bereits im Vorfeld schon angekündigt, jedoch ohne festen Release. Marvel-Präsident Kevin Feige gab nun eine umfassende Liste inklusive Erscheinungsdatum bzw. -zeitraum für sämtliche Veröffentlichungen von Phase 5 bekannt.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17. Februar 2023)

Secret Invasion (Frühjahr 2023)

Guardians of the Galaxy, Vol.3 (5. Mai 2023)

Echo (Sommer 2023)

Loki Staffel 2 (Sommer 2023)

The Marvels (28. Juli 2023)

Ironheart (Herbst 2023)

Blade (3. November 2023)

Agatha: Coven of Chaos (Winter 2023)

Daredevil: Born Again (Frühjahr 2024)

Captain America: New World Order (3. Mai 2024)

Thunderbolts (26. Juli 2024)

Auf Twitter wurde von offizieller Seite auch noch ein Bild gepostet, in der Phase 5 in einem Zeitstrahl dargestellt wird.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Damit dürften für Marvel-Fans einige Highlights in den Startlöchern stehen. Natürlich gab es nicht nur den Überblick, sondern auch Einzelheiten zu den Ankündigungen. So wurde beispielsweise der offizielle Titel von Captain America: New World Order mit Anthony Mackie enthüllt und die Serie „Daredevil: Born Again“ mit Charlie Cox und Vincent D’Onofrio bestätigt.