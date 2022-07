Captain America: New World Order bestätigt – MCU bekommt Sam Wilson-Kinofilm

Die ComicCon 2022 in San Diego ist berühmt-berüchtigt bei Fans. Jedes Jahr erwarten uns hier die spannendsten Neuankündigungen. Und auch wenn wir nicht zu jeder Ankündigung direkt einen Trailer spendiert bekommen, so erhalten wir dennoch einen wunderbaren Einblick von der Zukunft des Marvel Cinematic Universe.

Enthüllt wurde unter anderem der nächste Film von Captain America. Der Film wird den Titel „Captain America: New World Order“ tragen und den Charakter Sam Wilson (Anthony Mackie) in der Mittelpunkt der Erzählung stellen.

Captain America: New World Order offiziell bestätigt!

Und obendrein steht der Director von Captain America 4 bereits fest, es wird Julius Onah, der bei den Filmen The Cloverfield Paradox, „The Girl Is in Trouble“ und „Luce“ Regie geführt hat.

Malcom Spellman und Dalan Musson übernehmen die Arbeiten am Drehbuch. Sie arbeiteten bereits an The Falcon and the Winter Soldier mit.

Worum geht es in Captain America: New World Order? Zum Inhalt des Films ist aktuell noch nicht allzu viel bekannt. Womöglich spielt Sharon Carter eine tragende Rolle, die als The Power Broker enthüllt wurde. Sie verfügt nun über ihren notorische, weißen Anzug. Ihr Auftritt soll bereits von Postern auf der ComicCon bestätigt worden sein. In diesem Beitrag erfahrt ihr alles über den Power Broker:

Chris Evans wurde zudem gefragt, ob er im nächsten „Captain America“-Film zurückkehre, doch er wiederholte, dass Anthony Mackie nun den Schild trage. Das lässt darauf schließen, dass er im 4. Teil nicht zu sehen ist. Aber vielleicht reicht es ja doch für einen Cameo-Auftritt?

Im ComicBook-Podcast hat Nate Moore, Marvel Vice President of Production and Development, verraten, dass es wohl echte Unterschiede zwischen dem neuen Film und den alten Teilen gebe:

„Ich denke, (Sam) ist nicht Steve Rogers und das ist eine gute Sache. Für mich ist er wie Rocky. Er wird in einer Underdog-Situation sein. Er ist kein Supersoldat. Er ist nicht einhundert Jahre alt. Und er hat keine Avengers.“

So bliebe es abzuwarten, was mit dem Typen passiert, der der ganzen Welt erzählt habe, er sei der neue Captain America. Moore finde es faszinierend, weil der neue Captain America jemand mit Schild und Flügeln sei – und ansonsten „ist er ein ganz normaler Typ“.

Schließlich werden wir mit den Fragen konfrontiert, was es bedeutet, ein Captain America zu sein:

„Ich sage, es bedeutet nicht, ein Supersoldat zu sein. Und ich denke, wir werden das mit Mackie als Sam Wilson beweisen.“

Wann erscheint der erste Trailer zu Captain America: New World Order? Noch gibt es keine Infos darüber, wann der erste Trailer zum Film erscheint. Doch wenn der erste Trailer zu „Captain America: New World Order“ online geht, findet ihr ihn auf PlayCentral.de.