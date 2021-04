The Falcon and the Winter Soldier: Wer ist der Power Broker?

In der kürzlich gestarteten neuen MCU-Serie The Falcon and the Winter Soldier müssen sich Sam Wilson und Bucky Barnes gleich mit mehreren Problemen herumschlagen. Neben dem neuen Captain America bedrohen vor allem die übermenschlich starken Flag-Smashers die Erde. Doch im Hintergrund scheint in Form des mysteriösen Power Broker noch eine viel größere Gefahr zu lauern.

Nachfolgend möchten wir uns gemeinsam mit euch ansehen, um wen es sich bei dieser geheimnisvollen Figur genau handelt. Doch Achtung, Spoiler voraus!

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Der Power Broker in den Comics

In den Comics gibt es zwei Charaktere, die sich selbst Power Broker nennen, von denen einer auch eine Verbindung zu John Walker hat. Diese Version der Figur heißt Curtiss Jackson und ist ein Mitglied des Verbrechersyndikats The Corporation. Seinen ersten Auftritt hatte Jackson im Comic „Machine Man #6“ im Jahr 1978, ehe er in „The Thing #35“ von 1986 erstmals als Power Broker in Erscheinung trat.

Mit der Unterstützung des bösen Wissenschaftlers Karl Malus entwickelte Jackson später ein Verfahren, mit dem er normalen Menschen übermenschliche Kräfte verleihen konnte. Einer seiner Probanden war John Walker, der später als Captain America aktiv war. Nach einer Kette von Ereignissen unterzog sich der Power Broker selbst dieser Prozedur, wurde dadurch allerdings so muskulös, dass er ein mit diversen Waffen ausgestattetes Exoskelett benötigte, um sich fortbewegen zu können. Walker beendete als US-Agent einige Zeit darauf Jacksons Experimente.

Der Power Broker (Curtiss Jackson) in den Comics / © Marvel Comics

Irgendwie gelang es Jackson später, seinen alten Körper wiederherzustellen. Allerdings erfuhren seine Feinde, dass er in Wahrheit als ein Agent für den von den Toten zurückgekehrten Red Skull tätig war. US-Agent verhaftete den Power Broker, dem jedoch nie der Prozess gemacht werden konnte, da er zuvor vom Punisher ermordet wurde. Nach Jacksons Tod erschien ein neuer Power Broker auf der Bildfläche, der Curtiss Jacksons Platz einnahm.

The Falcon and the Winter Solider: Der Power Broker im MCU

Aufgrund der Verbindung des Original-Power Brokers zu John Walker gehen wir davon aus, dass wir diese Version des Charakters auch im Marvel Cinematic Universe sehen werden. Bisher hielt sich der mysteriöse Schurke jedoch ausschließlich im Hintergrund, weshalb wir aktuell noch nicht wissen, wer die Figur in „The Falcon and the Winter Soldier“ spielen wird. Dafür kennen wir jedoch bereits eines seiner Ziele.

Wir wissen, dass der Power Broker, dessen Hauptquartier die Stadt Madripoor ist, es auf das Supersoldaten-Serum abgesehen hat und deshalb Jagd auf die Flag-Smashers macht, in deren Besitz sich die letzten vorhandenen Dosen der Substanz befinden. Darüber hinaus scheint der Bösewicht nicht sonderlich gut auf Baron Zemo zu sprechen zu sein, was für ordentlich Zündstoff in den noch kommenden drei Episoden der MCU-Serie sorgen dürfte.

Madripoor, die Stadt des Power Broker, im MCU / © Marvel Comics

Vielleicht liefert die nächste Folge von „The Falcon and the Winter Soldier“ bereits weitere Hinweise auf die Identität des Power Broker und seine wahren Absichten. Die Serie läuft immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.