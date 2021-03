The Falcon and the Winter Soldier: Wer sind die Flag Smashers?

Gestern startete die neue MCU-Serie The Falcon and the Winter Soldier, in der sich die beiden Avengers-Mitglieder Sam Wilson und Bucky Barnes neuen Bedrohungen stellen müssen. Bei einer davon handelt es sich um eine Gruppe namens Flag Smashers, die wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen möchten.

Dabei werden wir übrigens nicht um etwaige kleinere SPOILER zum neuesten Kapitel des Marvel Cinematic Universe herumkommen, weshalb ihr diesen Artikel erst dann lesen solltet, nachdem ihr die erste Episode gesehen habt.

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Der Terrorist Flag-Smasher in den Comics

Nachdem Sam und sein Militär-Freund Joaquín Torres ihre Mission zu Beginn der ersten Folge von „The Falcon and the Winter Soldier“ erfolgreich ausgeführt haben, ruhen sie sich kurz darauf in einer Stadt aus. Hier erfährt Sam von einer Gruppe, die sich selbst Flag Smashers nennt. Die Mitglieder dieser Vereinigung sind der Überzeugung, die Welt sei nach Thanos‘ Blip am Ende von „Avengers: Infinity War“ ein besserer Ort gewesen. Nun wollen sie eine Erde ohne Grenzen jedweder Nationen erschaffen.

In den Comics existiert diese Gruppe so nicht. Diese basiert vielmehr auf dem Charakter Karl Morgenthau, der sein Alter Ego als Flag-Smasher bezeichnet und seinen ersten Auftritt in „Captain America #312“ im Jahr 1985 hatte. Es handelt sich bei ihm um einen aus der Schweiz stammenden Terroristen, der das Konzept des Nationalismus für den Tod seines Vaters verantwortlich macht. Dieser starb während eines Aufstands in einer Botschaft in der Schweiz.

Karl Morgenthau, der Original-Flag-Smasher / © Marvel Studios

Später gründete Flag-Smasher die Organisation U.L.T.I.M.A.T.U.M. (Underground Liberated Totally Integrated Mobile Army To Unite Mankind), deren Ziel es ist, das Konzept der Nationalität sowie jenes der Regierung zu zerstören. Darin sieht er die Wurzel allen Übels, das ihm und seinem Vater widerfuhr.

Mark Gruenwald, einer der Schöpfer der Figur, beschrieb Flag-Smasher einmal als eine Art Gegenstück zum Captain America-Schurken Red Skull. Karl Morgenthau sei eine andere Art von gewalttätigem Extremisten mit Ansichten, die denen von Steve Rogers widersprechen. Allerdings würde dieser die Motive des Charakters durchaus als nobel ansehen, da es ihm um Gleichheit und die Befreiung der Menschheit gehen würde.

The Falcon and the Winter Soldier: Die Flag Smashers im MCU

Die Verantwortlichen von Marvel Studios entschieden sich dazu, den Charakter für ihre neue MCU-Serie nicht direkt aus der Vorlage zu übernehmen. Stattdessen gibt es in „The Falcon and the Winter Soldier“ eine Figur namens Karli Morgenthau, gewissermaßen eine weibliche Version des Comic-Originals. Sie ist die Anführerin der Flag Smashers.

MCU-Flag Smasher Karli Morgenthau in „The Falcon and the Winter Soldier“ / © Marvel Studios

Die Mitglieder der Gruppe, welche als Anarchisten bezeichnet werden, tragen allesamt schwarze Masken, auf denen ein Handabdruck zu sehen ist. Es wäre möglich, dass die MCU-Flag Smashers von der Antifa inspiriert wurden, eine antifaschistische Strömung, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte.

„The Falcon and the Winter Soldier“ scheint jene politischen Themen aufzugreifen und fortzuführen, die wir bereits aus „The Return of the First Avenger“ und „The First Avenger: Civil War“ kennen. Es dürfte somit einmal mehr um die Natur individueller und staatlicher Macht gehen, verbunden mit der Suche nach einem neuen Captain America, der Verkörperung des Beschützers einer Nation und ihrer Werte.

Für genügend Zündstoff dürfte somit in den noch kommenden fünf Episoden der MCU-Serie also gesorgt sein. Wie sich Sam und Bucky gegen die Flag Smashers werden behaupten können, erfahren wir immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.