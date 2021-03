The Falcon and the Winter Soldier: Wer ist MCU-Held Bucky Barnes?

Nachdem vor knapp zwei Wochen Marvel’s WandaVision in einem großen Finale gipfelte, startet diesen Freitag mit The Falcon and the Winter Soldier die zweite MCU-Serie bei Disney Plus. Mittendrin ist, wie der Titel bereits verrät, einmal mehr Bucky Barnes, der einstmals als Winter Soldier aktiv war. Nun muss er sich als Held gemeinsam mit Sam Wilson einer neuen Gefahr stellen.

Nachfolgend wollen wir uns gemeinsam mit euch sowohl die Comic-Historie des Charakters als auch seine Geschichte im Marvel Cinematic Universe etwas genauer ansehen, bevor wir ihm in „The Falcon and the Winter Soldier“ erneut begegnen. Dabei werden wir allerdings nicht um einige kleine SPOILER herumkommen.

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Bucky Barnes‘ Geschichte in den Comics

Seinen ersten Auftritt hatte James Buchanan „Bucky“ Barnes im Comicheft „Captain America Comics #1“ von 1941. Darin war Bucky noch 16 Jahre jung, verbrachte sein ganzes Leben jedoch auf Militärstützpunkten. Trotz seines Alters wurde er, nachdem er in England militärisch ausgebildet worden war, als Captain Americas Partner auserkoren und kämpfte mit ihm gemeinsam im Zweiten Weltkrieg.

Während eines Einsatzes tappte das Duo in eine Falle, die Bucky scheinbar das Leben kostete. In Wahrheit fiel er allerdings den Sowjets in die Hände, die den unter Amnesie leidenden Bucky eine Gehirnwäsche und einen mechanischen Arm verpassten und in ihre perfekte Tötungsmaschine verwandelten. Seine neuen Herren mussten jedoch erkennen, dass ihr Attentäter nur schwer kontrollierbar war, weshalb sie ihn in eine Kryo-Kammer sperrten. Die Geburt des Winter Soldier.

Der Winter Soldier aka Bucky Barnes in den Comics. © Marvel Comics

Viele Jahre später kam es zur ersten Konfrontation zwischen Captain America und dem Winter Soldier. Steve Rogers erkannte in seinem Gegner seinen einstigen Freund Bucky Barnes. Mithilfe des Kosmischen Würfels, im MCU Tesseract genannt, gelang es Captain America, die Erinnerungen seines ehemaligen Partners wiederherzustellen. Seither versucht dieser alles, um seine Sünden aus seiner Zeit als Winter Soldier wiedergutzumachen.

Auf diesem Weg übernahm er für kurze Zeit auch den Titel des Captain America. Während dieser Phase war er ebenfalls Teil der Avengers und führte das Team an. Nach Partnerschaften mit Falcon und Hawkeye bildet er gegenwärtig ein Team mit der ehemaligen S.H.I.E.L.D.-Agentin Quake.

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Bucky Barnes‘ bisherige Geschichte im MCU

Im Marvel Cinematic Universe wird Bucky Barnes von Sebastian Stan verkörpert, der seinen ersten Auftritt in „The First Avenger“ hatte. In den Filmen ist Bucky, anders als in den älteren Comics, ein Jugendfreund von Steve Rogers, der vor ihm im Zweiten Weltkrieg kämpfte. Nachdem er und sein Trupp von den Schergen des Red Skull gefangen genommen worden, experimentierte Armin Zola an Bucky herum, ehe dieser von Captain America gerettet wurde.

So kannten wir den Winter Soldier aus dem MCU – in „The Falcon and the Winter Soldier“ lernen wir ihn von einer anderen Seite kennen. © Marvel Studios

Während einer der folgenden gemeinsamen Missionen findet Bucky scheinbar den Tod. Später wird enthüllt, Bucky sei tatsächlich in die Fänge von HYDRA geraten, die ihn wiederbelebten und einer Gehirnwäsche unterzogen. Fortan nutzten sie ihn über Jahrzehnte hinweg als ihren Auftragskiller, den Winter Soldier. Nach den Ereignissen in „The Avengers“ wird er auf Captain America angesetzt. Steve und seinen Freunden gelingt es, Buckys Erinnerungen wiederherzustellen, weshalb er ihnen nach dem Civil War im Kampf gegen Thanos beisteht.

Kernelemente seiner Comic-Geschichte wurden im MCU somit übernommen. Darüber hinaus besitzt dieser Bucky Barnes ebenfalls einen mechanischen Arm und ist ein herausragender Kämpfer, der im Umgang mit diversen Waffen versiert ist. Allerdings ist der MCU-Bucky physisch stärker als sein Comic-Gegenstück, denn im Gegensatz zu ihm befinden sich seine Kraft und Ausdauer nahezu auf Augenhöhe mit denen Captain Americas – nur ohne das Super Soldaten-Serum.

Kräfte, die Bucky brauchen wird, denn gemeinsam mit seinem Kumpel Sam Wilson muss er sich ab dem 19. März 2021 in „The Falcon and the Winter Soldier“ bei Disney+ einer neuen Bedrohung entgegenstellen. Alle Infos zu seinem Kumpanen Sam Wilson findet ihr in diesem Beitrag:

