Disney Plus: Liste aller neuen Filme und Serien im April 2021

Disney Plus erweitert sowohl seine Kategorie Star um zahlreiche neue und alte Filme und Serien, fügt im April 2021 aber ebenso weitere Disney Originals und noch einiges mehr dem Programm hinzu. Welche das sind, findet ihr in dieser Liste.

Disney Plus im April 2021: Alle Serien und Filme

Die Neuzugänge auf Disney Plus im kommenden April enthalten Filme und Serien für nahezu jede Altersgruppe. Denn seit Integration von Star ist auch für die Unterhaltung älterer Zielgruppen gesorgt. In diesem Monat zählt dazu unter anderem die 18. Staffel von Family Guy, die überarbeiteten Alien-Filme sowie die 1. bis 15. Staffel von Criminal Minds.

Außerdem finden die nächsten vier Folgen der neuen Marvel-Serie Falcon and the Winter Soldier mit Sam Wilson und Bucky Barnes als Highlight ins Angebot von Disney Plus. Viele neue Dokumentation von National Geographic runden das Portfolio im April 2021 ab.

02. April: Bob’s Burgers – Staffel 1 bis 9 (Star)

02. April: Fosse/Verdon – Staffel 1 (Star)

02. April: Mysterious Mermaids – Staffel 1 und 2 (Star)

02. April: The Falcon and the Winter Soldier – Staffel 1, wöchentlich neue Folge

09. April: Criminal Minds – Staffel 1 bis 15 (Star)

09. April: Legion – Staffel 1 bis 3

09. April: Solar Opposites – Staffel 2, wöchentlich neue Folge (Star)

16. April: Alias – Die Agentin – Staffel 1 bis 5 (Star)

16. April: Seattle Firefighter – Staffel 4, wöchentlich neue Folge (Star)

16. April: Big Shot – Staffel 1, wöchentlich neue Folge (Star)

16. April: Stimmungen der Erde – Staffel 1 (National Geographic)

12. April: Grey’s Anatomy – Staffel 17, Episode 1 und 2 (Star)

22. April: Die geheimnisvolle Welt der Wale (National Geographic)

23. April: A Teacher – Staffel 1, wöchentlich neue Folge (Star)

23. April: The Story of God with Morgan Freeman – Staffel 1 bis 3 (National Geographic)

30. April: Family Guy – Staffel 18 (Star)

30. April: Witness to Disaster“ – Staffel 1 (National Geographic)

02. April: The 80s Greatest (National Geographic)

02. April: 9/11 Rescue Cops (National Geographic)

02. April: Alien (Star)

02. April: Aliens (Star)

02. April: Alien 3 (Star)

02. April: Abraham Lincoln Vampirjäger (Star)

02. April: The Newton Boys (Star)

02. April: Überall, nur nicht hier (Star)

09. April: Der Hundeflüsterer: Die Story (National Geographic)

09. April: Junior’s freier Tag (Star)

09. April: Mr. Bill (Star)

09. April: Voll auf die Nüsse (Star)

09. April: Vater der Braut (Star)

09. April: Ein Geschenk des Himmels – Vater der Braut II (Star)

09. April: Wolfsblut 2 – Das Geheimnis des weißen Wolfes (Disney Original)

16. April: Insel am Ende der Welt (Disney Original)

16. April: Bad Girls (Star)

16. April: Brokedown Palace (Star)

16. April: Mädelstrip (Star)

16. April: Summer of Sam (Star)

16. April: The Comebacks (Star)

16. April: Sea of Shadows (National Geographic)

23. April: Am grünen Rand der Welt (Star)

23. April: Best Laid Plans (Star)

23. April: Breaking & Entering – Einbruch & Diebstahl (Star)

23. April: Eroberung vom Planet der Affen (Star)

23. April: Kein Vater von gestern (Star)

23. April: Rückkehr zum Planet der Affen (Star)

23. April: (K)ein Vater gesucht (Disney Original)

30. April: Dangerous Minds – Wilde Gedanken (Star)

30. April: Das Morgan Projekt (Star)

30. April: French Connection II (Star)

30. April: Ein Jahr vogelfrei! (Star)

30. April: Groupies Forever (Star)

30. April: The Deep End – Trügerische Stille (Star)

30. April: Gemeinsam unbesiegbar – Making-of zu The Falcon and the Winter Soldier

30. April: Süd Pazifik (Star)