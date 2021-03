Nachdem mit Marvel’s WandaVision die erste MCU-Serie mittlerweile in ihrem großen Finale gipfelte, startet diesen Freitag mit The Falcon and the Winter Soldier die nächste Show exklusiv bei Disney+. Wie der Titel der Serie bereits verrät, steht dabei vor allem Avengers-Mitglied Falcon im Mittelpunkt, den darin ein neues Abenteuer erwartet.

Gemeinsam mit euch möchten wir uns nachfolgend die Geschichte des Charakter etwas näher ansehen. Dabei werden wir allerdings nicht um einige kleine SPOILER zu seiner bisherigen Geschichte im Marvel Cinematic Universe herumkommen.

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Sam Wilsons Comic-Ursprung

Seinen ersten Auftritt feierte Samuel Wilson im Jahr 1969 im Comicheft „Captain America #117“. Der aus dem New Yorker Stadtteil Harlem stammende Samuel besitzt ein Paar künstlich geschaffener Flügel, die ihm das Fliegen ermöglichen, sowie einen Falken namens Redwing. Im MCU handelt es sich bei Redwing um eine Drohne.

Einige Zeit später müssen sich Sam und Steve zusammen dem Nazi-Schurken Red Skull entgegenstellen, dem es gelang, mit Captain America die Körper zu tauschen. Sam erfährt später die wahre Identität des Schild-tragenden Helden und wird dessen Partner. Zumindest für einige Zeit, denn Nick Fury macht Sam das Angebot, sein eigenes Team zu leiten, worauf dieser eingeht. Während dieser Phase gehört Falcon auch kurzzeitig den Avengers an, verlässt sie allerdings nach kurzer Zeit wieder.

Sam Wilson als Captain America / © Marvel Comics

Es folgt der „Civil War“, in dem sich verschiedene Superhelden des Marvel-Universums gegenüberstehen. Falcon hält zu Captain America und muss dabei zusehen, wie sein Partner scheinbar vom Bösewicht Crossbones getötet wird. Daraufhin schließt sich Sam unter anderem mit Sharon Carter, die auch in der kommenden MCU-Serie eine Rolle spielt, zusammen, um Steves Killer zu erledigen.

Vorübergehend übernimmt daraufhin Ex-Winter Soldier James „Bucky“ Barnes als Captain America, bis Steve Rogers später zurückkehrt. Nach einer Verkettung von Ereignissen erklärt dieser Sam zu seinem Nachfolger und zum neuen Captain America. Nachdem Steve jedoch wieder zu alter Form findet, legt Sam den Schild nieder, da er das Gefühl hat, nicht mehr als Captain America aktiv sein zu können. Stattdessen tut er sich als Falcon später mit Bucky zusammen, um gegen HYDRA zu kämpfen.

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Sam Wilson im Marvel Cinematic Universe

Der von Anthony Mackie verkörperte Sam Wilson hatte seinen ersten Auftritt in „The Return of the First Avenger“. An seiner Hintergrundgeschichte änderten die Verantwortlichen von Marvel Studios recht wenig, denn wie das Comic-Original stammt auch dieser Sam aus Harlem und war einst ein United States Air Force-Rettungsflieger, ehe er schließlich zu Captain Americas Partner wurde.

Sam Wilson im MCU / © Marvel Comics

Auch hinsichtlich seiner Kräfte und Fähigkeiten veränderten die Macher recht wenig am Charakter. Vielmehr modernisierten sie Sam Wilson, vor allem seine Ausrüstung, der er im MCU auch seinen Superhelden-Namen verdankt: Das Exoskelett mit den Flügeln, das Sam benutzt, trägt die Bezeichnung Falcon. Wie das Comic-Original ist Sam im MCU ebenfalls ein herausragender Flieger und versierter Kämpfer, mit wie ohne Waffen.

Er deckte mit Steve Rogers im MCU auf, dass S.H.I.E.L.D. von HYDRA unterwandert worden war und kämpfte mit beiden Seite an Seite im „Civil War“ gegen Iron Man sowie seine Verbündeten. Darüber hinaus stellte sich Falcon später im „Infinity War“ gemeinsam mit den Avengers Thanos entgegen, ehe er ein Opfer des Blip wurde und für fünf Jahre fort war. Nach dem Sieg über Thanos ist er nun jedoch wieder da und muss sich gemeinsam mit seinem Kumpel Bucky Barnes in einen neuen Kampf stürzen.

Wie sie sich gegen die neue Bedrohung werden behaupten können, erfahren wir ab dem 19. März 2021 in „The Falcon and the Winter Soldier“ exklusiv bei Disney+.