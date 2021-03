Das beliebte Marvel Cinematic Universe wird mit einem Schwung neuer Marvel-Serien auf dem Streamingdienst Disney+ fortgesetzt. Gerade erst ist die erfolgreiche Serie WandaVision mit vielen Überraschungen und Wendungen zu Ende gegangen, schon geht es mit der nächsten Superhelden-Serie The Falcon and the Winter Soldier am 19. März auf Disney+ weiter.

Darin gibt es ein Wiedersehen mit Anthony Mackie und Sebastian Stan als Sam Wilson (Falcon) und James Buchanan „Bucky“ Barnes (Winter Soldier), bereits bestens bekannt aus den Captain America- und Avengers-Filmen. Die beiden Kumpel müssen sich in ihrem Soloauftritt nicht nur um die Nachfolge von Captain America kümmern, sondern auch eine neue Bedrohung macht ihnen das Leben schwer.

© Marvel/Disney

Wiedersehen mit Captain America?

Die Handlung ist nach den Ereignissen aus „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ angesiedelt und zeigt die beiden Helden während einer aufgewühlten und chaotischen Zeit: Sam Wilson ist im Besitz von Captain Americas Schild, doch die US-Regierung hat bereits einen Ersatz für den beliebten Superhelden gefunden: John Walker (Wyatt Russell) aka US-Agent soll als nächster Cap in die Fußstapfen von Steve Rogers treten. Gleichzeitig kündigt sich die Rückkehr eines altbekannten Schurken an: Helmut Zemo (Daniel Brühl) aus „Civil War“ meldet sich mit seiner aus den Comics bekannten ikonischen Maske zurück.

Gemeinsam stürzen sich die Superhelden kopfüber in ein neues, gefährliches Abenteuer rund um die Welt. Dabei werden ihre Fähigkeiten und Geduld als Superhelden-Team auf eine harte Probe gestellt. Unterstützung erhalten sie von der S.H.I.E.L.D.-Agentin Sharon Carter (Emily VanCamp).

Jetzt sind dazu neue Poster zur Marvel-Serie mit den einzelnen Charakteren erschienen:

© Marvel/Disney

Vorab Marvels Legends auf Disney+ sehen

Zum perfekten Einstieg der sechsteilige Miniserie „The Falcon and the Winter Soldier“ und um noch einmal die Entwicklung der Charaktere im MCU nachzuvollziehen, veröffentlicht Disney+ mit Marvels „Legends“ einen passenden Rückblick in Form einer Miniserie. Die Episoden „Falcon“ und „Winter Soldier“ sind am 5. März erschienen, gefolgt von den Episoden „Zemo“ und „Sharon Carter“ am 12. März.

Hier gibt es den offiziellen Trailer dazu:

Wie geht es mit dem MCU auf Disney+ weiter?

Neben „WandaVision“ und „The Falcon and the Winter Soldier“ dürfen sich Marvel-Fans in Zukunft auf weitere MCU-Serien auf Disney+ freuen:

Bereits im Mai geht Loki mit Tom Hiddleston an den Start, gefolgt von Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk und „Secret Invasion“ mit Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als Talos. Zuletzt wurden zudem die Serien „Ironheart“, „Armor Wars“, „I Am Groot“ und „Wakanda“ für die nächsten Jahre angekündigt.

