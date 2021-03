Freitag lief die letzten Episode von Marvel’s WandaVision, in der wir nicht nur mehr über das Schicksal der Scarlet Witch erfuhren, sondern auch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft von Monica Rambeau erhielten. Darüber hinaus wurde ebenfalls das Mysterium um Wandas Bruder Pietro scheinbar endlich aufgelöst.

Wie genau diese Auflösung aussieht und welche Fragen womöglich noch immer offen sind, wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen. Doch Achtung, dabei werden wir nicht um massive SPOILER herumkommen!

WandaVision: Quicksilvers wahrer Name lautet … Ralph?

Während sich Wanda und die Hexe Agatha Harkness im „WandaVision“-Finale einen magischen Schlagabtausch in und über den Straßen Westviews liefern, steckt Monica noch immer bei Pietro fest. Nachdem sie ihn überwältigen und von Agathas magischer Halskette, mit der sie ihn kontrollierte, befreien konnte, entdeckt sie kurz darauf ein Foto, auf dem Quicksilvers wahrer Name steht: Ralph Bohner.

Richtig, nach all den verschiedenen Theorien der letzten Wochen, was es mit Pietro auf sich haben könnte – ist er vielleicht der Dämon Mephisto oder tatsächlich der Quicksilver des „X-Men“-Universums? – ist diese Auflösung vergleichsweise unspektakulär. Bei Pietro, oder auch Fietro, wie Agatha ihn in der 8. Episode der MCU-Serie noch nannte, scheint es sich um keinen bekannten Charakter zu handeln. Vielmehr scheint er der Ralph zu sein, den Agatha in den vorherigen Folgen immer mal wieder erwähnte.

Pietro beziehungsweise Ralph Bohner in „WandaVision“ (© Marvel Studios)

Doch was sollte nun all das mit diesem falschen Pietro? Nun, primär war er wohl nur ein Teil von Agathas Plan, um hinter das Geheimnis von Wandas Kräften zu kommen. Betrachten wir uns beispielsweise die Halloween-Episode von „WandaVision“ fällt auf, dass Pietro gezielt in diese Richtung Fragen stellte. Da er jedoch keinen Erfolg hatte, musste Agatha letztendlich allerdings persönlich eingreifen. Davon abgesehen war es wohl nur ein cleverer Schachzug von Marvel, Evan Peters für den Part zu verpflichten.

Auch wenn nun geklärt zu sein scheint, wer Pietro beziehungsweise Quicksilver wirklich ist, bleibt dennoch eine Frage offen: Wieso verfügt Ralph über die Superkräfte von Wandas Bruder? Konnte Agatha das mit ihrer Magie bewirken? Ein kleines Hintertürchen, dass es mit der Figur womöglich doch mehr auf sich gehabt haben könnte, bleibt somit offen.

Doch wer weiß, vielleicht sehen wir Evan Peters zukünftig ja nochmal im Marvel Cinematic Universe wieder? Ein Auftritt von ihm im kommenden „Doctor Strange 2“ würde sich anbieten, in dem er auch wirklich den „X-Men“-Quicksilver verkörpern könnte. Für den Moment scheint dieses Kapitel jedoch, genauso wie „Marvel’s WandaVision“, abgeschlossen zu sein.