Nachdem Fans des Marvel Cinematic Universe mehr als ein Jahr auf neue Inhalte warten mussten, startete mit Marvel’s WandaVision gestern die erste MCU-Serie auf Disney+. Die Produktion legt dabei einen besonderen Werk auf klassische Sitcom-Späße, führt in der zweiten Episode jedoch eine Figur ein, die noch sehr wichtig werden wird: Geraldine.

Nachfolgend wollen wir uns ansehen, wer sie in Wirklichkeit ist und warum wir sie auch nach „WandaVision“ noch öfter sehen werden. Dabei werden wir nicht um einige massive SPOILER herumkommen, weshalb ihr nur weiterlesen solltet, wenn ihr die ersten beiden Folgen der Serie bereits gesehen habt.

WandaVision: Wer ist der neue MCU-Charakter Geraldine wirklich?

In der zweiten Episode lernt Wanda über ihre Freundin Agnes einige Frauen aus der Nachbarschaft kennen. Mit einer davon versteht sich unsere Heldin dabei besonders gut: Geraldine. Was unsere Protagonistin nicht ahnt, ist, dass dies nicht der wahre Name ihrer neuen Bekanntschaft ist. Zudem ist es auch nicht der erste MCU-Auftritt des Charakters.

Dieser liegt übrigens noch gar nicht solange zurück, denn den hatte sie im 2019 veröffentlichten Kino-Blockbuster „Captain Marvel“. Dort sahen wir sie jedoch noch als kleines Mädchen, das die Titelheldin und Freundin ihrer Mutter sehr bewunderte. Ihr richtiger Name lautet Monica Rambeau, die in den Marvel Comics erstmals 1982 zu sehen war.

Monica Rambeau in der Comic-Vorlage (© Marvel Comics)

Wieso sich Monica in „WandaVision“ als Geraldine ausgibt, können wir euch an dieser Stelle leider nicht verraten. Möglich wäre, dass sie, wie in den Comics, für S.W.O.R.D. arbeitet und in die Sitcom-Welt eingeschleust wurde, um Wanda zu helfen. Auf diese Organisation gab es in den ersten beiden Episoden schon kleinere Anspielungen.

Wie eingangs bereits erwähnt, werden sich die Auftritte von Monica nicht nur auf diese MCU-Serie beschränken. In einigen Jahren werden wir sie in „Captain Marvel 2“ auch auf der großen Kinoleinwand sehen können. Darin trifft sie natürlich auf Carol Danvers und wird wohl mit ihr gemeinsam ein Abenteuer bestehen müssen.

Dieser Auftritt im kommenden Film dürfte auch deshalb spannend werden, weil Marvel Studios hier bereits die Weichen für eine Fackelübergabe stellen könnte. In den Comics war nämlich auch Monica einige Zeit als Captain Marvel aktiv, allerdings hat sie andere Kräfte als ihre Vorgängerin. Monica erhält die Fähigkeit, ihren Körper in pure Energie zu verwandeln, beispielsweise Licht, was sie nahezu unsterblich macht.

Vor ihrem Auftritt in „Captain Marvel 2“ dürften auf sie jedoch noch einige Herausforderungen in den nächsten Episoden von „Marvel’s WandaVision“ warten. Diese laufen immer freitags um 9 Uhr exklusiv auf Disney+.