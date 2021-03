Zum großen und spektakulären Finale der neuen Marvel-Serie WandaVision präsentiert Disney+ eine umfangreiche Dokumentation zum Serienhit und den kommenden Marvel-Serien an. Der erste Trailer zu „Marvels Assembled“ wirft nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zu „WandaVision“.

Auch sind erste exklusive Szenen zu den nächsten Serien The Falcon and The Winter Soldier und Loki aus dem Marvel Cinematic Universe angekündigt, die demnächst auf Disney+ an den Start gehen werden.

Go behind the ✨magic✨ of @MarvelStudios' #WandaVision 🎥 Marvel Studios' Assembled: The Making of WandaVision, an Original Special, is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/RIXTfb5OfP — Disney+ (@disneyplus) March 12, 2021

Marvel hat mit „WandaVision“ als neue Serie aus dem Marvel Cinematic Universe einen Überraschungshit hingelegt, der nicht nur nach den zahlreichen Kinofilmen Phase 4 einläutet. Zudem gewährt die Produktion einen neuen Blick auf die beliebten Charaktere der Marvel-Comics und führt gleichzeitig ein paar neue Bösewichte ins MCU ein.

Nach dem großen Finale geht es gleich mit der nächsten Produktion weiter: The Falcon and the Winter Soldier am 19. März auf Disney+ stellt die beiden beliebten Superhelden Sam Wilson (Falcon) und James Buchanan „Bucky“ Barnes (Winter Soldier) aus den Captain America- und Avengers-Filmen in den Mittelpunkt und setzt direkt an die Ereignisse des großen Showdowns von „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ an.

Während „Marvels Legends“ auf Disney+ die Fans als Einstimmung auf die neuen Serien einen Blick auf weiteren Details zu den beliebten Charakteren und einem Rückblick auf die Ereignisse des MCU wirft, so dient Marvels „Assembled“ den Zuschauern als eine Art Making-of zu den einzelnen Serien-Produktionen und stimmt mit neuen und noch nie veröffentlichten Szenen auf kommende Ereignisse aus dem MCU ein.

