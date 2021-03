Disney Plus knackt die 100 Millionen Abonnenten weltweit

Disney Plus zählt inzwischen mehr als 1.000 Serien und Filme und das lockt offenbar immer mehr zahlende Kundschaft ins Haus. Denn Disney+ hat nun eine beeindruckende Anzahl von 100 Millionen aktiven Abos auf der ganzen Welt aufzuweisen und ist damit schneller gewachsen als jeder andere Streaminganbieter zuvor.

Disney Plus zählt 100 Millionen Abonnenten weltweit

Im November 2019 startete Disney Plus zunächst nur in bestimmten Teilen der Welt und wurde dann in immer mehr Ländern aktiv. In Deutschland feierte Disney+ seinen Release am 24. März 2020. Doch durch Erfolgstitel wie The Mandalorian, WandaVision oder dem Exklusivstart von Disney-Remakes wie Mulan, nahm die Zahl der Abonnenten rasant zu.

Immerhin bietet Disney+ nicht nur die hauseigenen Produktionen, sondern auch Inhalte aus dem Marvel-, Star Wars- und Pixar-Franchise sowie Dokumentationen von National Geographic. Zuletzt erweiterte der Streamingdienst sein Programm zusätzlich mit der Kategorie Star, die sich vor allem an die erwachsenere Zuschauerschaft richtet. Dieser Schritt scheint zu einer neuen Welle von Abos geführt zu haben – trotz kürzlicher Preiserhöhung.

Mit der neuen Kategorie Star möchte der Streamingdienst mehr erwachsene Zuschauer ansprechen und auch weniger familienfreundliche Inhalte bieten. © Disney

Disney Plus im Vergleich mit Netflix

An Konkurrent Netflix reicht Disney Plus damit allerdings noch nicht ganz heran. Zuletzt knackte Netflix nämlich die 200-Millionen-Marke. Durch den steten Ausbau des Streamingdienstes und die Veröffentlichung von großen Titeln wie der kommende Black Widow-Film oder die am 19. März erscheinende Serie The Falcon and the Winter Soldier wird sich dieser Anstieg wohl aber fortsetzen. Zudem besteht Disney+ erst seit rund 1,5 Jahren, Netflix ist dagegen seit 2007 im Video-on-Demand-Geschäft.

Zum Start von Disney+ Star: Das sind die neuen Film- und Serien-Higlights

100 neue Serien auf Disney+ geplant

Auch die Premiere Access-Veröffentlichungen auf Disney Plus wie zuletzt bei Raya und der letzte Drache scheinen dazu beizutragen, dass sich immer mehr Menschen auf der Streaming-Plattform einfinden. In Zeiten von geschlossenen Kinos scheint das nur nachvollziehbar, soll laut den Verantwortlich jedoch trotzdem nicht zur Gewohnheit werden.

Darüber hinaus soll Disney über 100 neue Titel pro Jahr planen. Darunter sollen sich Serien und Filme aus den Sparten Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars und National Geographic befinden.