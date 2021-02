Lucasfilm hat nach heftigen Protesten von Fans der Serie The Mandalorian inzwischen Schauspielerin Gina Carano gefeuert. Die MMA-Kämpferin und Cara Dune-Darstellerin der erfolgreichen „Star Wars“-Serie auf Disney+ ist in den vergangenen Monaten immer wieder für ihre kontroversen Aussagen negativ aufgefallen: Von Verschwörungstheorien bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen bis hin zu rassistischen Kommentaren und mehr.

Inzwischen hat das Studio die Konsequenzen gezogen und jegliche Zusammenarbeit mit Gina Carano aufgekündigt. Das geht sogar so weit, dass auch ihre Actionfigur der Cara Dune aus dem Merchandise-Programm entfernt wird. Das sorgt wiederum für teilweise skurrile Auswirkungen, wenn etwa im Resale auf eBay Höchstgebote für die Figur abgegeben werden.

Star Wars: Cara Dune-Actionfigur eingestellt, schießt auf eBay in die Höhe

Was passiert mit der Figur der Cara Dune?

Während nun die Verkaufsregale mit der Cara Dune Actionfigur von Hasbro und Co. leergeräumt werden, stellt sich für die Fans der Serie die berechtigte Frage: Was passiert nun mit dem neuen Charakter im Sternenkrieg-Universum? Zwar spielt sie in der Serie nur eine Nebenrolle, dennoch gab es recht bald erste Gerüchte um eine geplante Neubesetzung der Figur.

Nun bezieht Lucasfilm erstmals Stellung – wenn auch noch nicht hoch offiziell, sondern aus dem Munde eines Insiders, berichtet The Hollywood Reporter. Demnach steht von Seiten des Studios fest: Cara Dune wird nicht neu besetzt. Auch sei sie entgegen früheren Berichten nicht für eine der vielen neuen Serien aus dem „Star Wars“-Universum vorgesehen. Als eine der Rangers of the New Republic sollte sie gerüchteweise im Spin-off mitspielen, doch daraus wird nun nichts.

Unterdessen konzentriere man sich gemeinsam mit Serienmacher Jon Favreau auf die bevorstehenden Dreharbeiten der 3. Staffel des Serienhits. Wie groß nun der Aufwand ist, die Drehbücher der neuen Folgen umzuschreiben, werden wir wohl nie erfahren. Für den Fortgang der Story rund um den wortkargen Mandalorianer und seinen Schützling, Baby Yoda, spielt Cara Dune keine große Rolle. Ihr Wegfall dürfte also keine große Lücke reißen.

Star Wars: Was macht Iden Versio aus Battlefront 2 während The Mandalorian?

Staffel 3: Ist ein neuer Charakter als Ersatz geplant?

Interessant wäre es dennoch zu wissen, ob vielleicht ihr Part in der Geschichte künftig von einer anderen Figur übernohmen wird – oder vielleicht sogar ein völlig neuer Charakter Einzug in die Handlung erhält. Schließlich bildet ihr Hintergrund als Überlebende von Planet Alderaan, der von Darth Vader mit dem Todesstern zerstört wurde, eine Menge Potential für neue Geschichten im Franchise. Wie aber nicht anders zu erwarten, sind nähere Story-Details streng geheim.

Fest steht schon jetzt ein Release-Termin der 3. Staffel von „The Mandalorian“ Ende des Jahres auf Disney+. Zeitnah ist auch der Start der weiteren „Star Wars“-Serie The Book of Boba Fett als Spin-off geplant.