Lucasfilm und Cara Dune-Darstellerin Gina Carano aus The Mandalorian gehen künftig getrennte Wege: Grund sind ihre kontroversen Äußerungen und Verschwörungstheorien bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen in den vergangenen Wochen, die bereits zu heftigen Diskussionen unter den Fans der erfolgreichen „Star Wars“-Serie führten.

Nachdem die Schauspielerin und Impfgegnerin zuletzt über Social Media einen Nazi-Vergleich zog, brachte sie das Fass schließlich zum Überlaufen. Zuvor ist sie schon durch ihre Aussagen negativ aufgefallen, etwa mit rassistischen Kommentaren sowie ihrem Bekenntnis als Unterstützerin für den vom ehemaligen US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar.

Lucasfilm gab nun in einem offiziellen Statement bekannt, dass die Aussagen der Schauspielerin Gina Carano nicht akzeptierbar seien und man daher ab sofort jegliche Zusammenarbeit beendet hätte.

The Mandalorian Staffel 2: Finale bringt legendäre Star Wars-Figur zurück

The Mandalorian: Wird Cara Dune ersetzt?

Damit verliert die Cara Dune-Darstellerin nicht nur ab der kommenden 3. Staffel ihre Rolle in der Erfolgsserie „The Mandalorian“ mit Pedro Pascal. Zudem sollte sie ursprünglich auch in einem der geplanten Spin-offs über Boba Fett oder Rangers of the New Republic einen wichtigen Part einnehmen, was nun hinfällig geworden ist.

Wie nun die Geschichte rund um den wortkargen mandalorianischen Kopfgeldjäger und seinem Schützling Baby Yoda ohne seine Mitstreiterin Cara Dune weitergehen wird, ist noch nicht bekannt. Eigentlich sollten im April die Dreharbeiten zur 3. Staffel aufgenommen werden. Ein Starttermin ist schon für Ende des Jahres auf Disney+ geplant.

Während Serienmacher und Produzent Jon Favreau nun ihre Figur aus der Handlung seines Space-Western herausschreiben wird, dürfte das wohl keinen Einfluss auf den Zeitplan haben. Unklar bleibt dennoch, wer nun ihren Part in der Geschichte einnehmen wird – oder ob ein völlig neuer Charakter als Ersatz geplant sei.

The Mandalorian NERF Amban Phase-Pulse Blaster in Originalgröße, jetzt vorbestellen!