Disney+ wird teurer: Wie man jetzt noch Geld sparen kann!

Der Streamingdienst Disney+ ist seit fast einem Jahr auch in Deutschland verfügbar und macht Netflix sowie Amazon Prime Video Konkurrenz. Besonders verlockend ist das umfangreiche Angebot an sämtlichen Disney-Titeln einschließlich den Marken Star Wars mit The Mandalorian, Marvel mit WandaVision und den MCU-Filmen sowie sämtliche Animationsfilme von Pixar wie „Toy Story“ oder „Souls“. Jeden Monat kommen weitere klassische und neue exklusive Filme sowie Serien hinzu.

Star ab Februar auf Disney+

Ab dem 23. Februar kündigt sich zusätzlich der neue Channel Star an. Gezeigt werden hier neue wie auch klassische Titel von dem zu Disney gehörigen Studio 20th Century Fox, die sich verstärkt an ein erwachsendes Publikum richten. Dazu zählt etwa „Deadpool“, „X-Men: Logan – The Wolverine“ sowie „Sons of Anarchy“, „Stirb-Langsam“ und „The Walking Dead“, aber auch beliebte Comedyserie wie „Scrubs“, „How I Met Your Mother“, „Family Guy“, „American Dad“ und einiges mehr.

Gleichzeitig wird aber für Disney+ eine Preiserhöhung angekündigt. Wir zeigen euch, was es damit auf sich hat und warum sich gerade jetzt ein Jahresabo lohnt um Geld zu sparen.

Was kostet Disney+ ab Februar?

Die umfangreiche Erweiterung des bereits bestehenden Angebots des Streaminganbieters schlägt sich auch im Preis nieder. Derzeit kostet Disney+ noch 6,99 pro Monat, für das Jahresabo muss man 69,99 Euro bezahlen.

Ab dem 23. Februar wird Disney+ um rund 20 Euro teurer:

8,99€ im Monat

89,90€ im Jahresabo

Wie kann ich sparen?

Die Preiserhöhung greift zunächst nur für Neukunden, die am 23. Februar und später ein neues Abo für Disney+ abschließen. Wer jedoch schon ein Jahres- oder Monatsabo besitzt, wird erst 6 Monate später zur Kasse gebeten: Die Preiserhöhung für Bestandskunden tritt erst nach dem 22. August in Kraft.

Wer also noch kein Kunde bei Disney+ ist, aber schon lange mit einem Abo geliebäugelt hat, der sollte jetzt zugreifen und bis zum 23. Februar ein Jahresabo abschließen. Denn dann greift noch die Regel des Bestandskunden und man spart am Ende eine Menge Geld.

Lohnt sich ein Abo von Disney+?

Das Angebot von Disney+ wächst unaufhörlich weiter und wird mit Star gleich zu Beginn im Februar mit zusätzlich über 60 Serien und mehr als 270 Filmen erweitert. Jeden Monat kommen neue und exklusive Titel hinzu.

Zu den neuen Originals von Star gehört etwa die Thriller-Serie „Big Sky“ von David E. Kelley („Big Little Lies“), die animierte Comedyserie „Solar Opposites“ von den „Rick & Morty“-Machern Justin Roiland und Mike McMahan sowie die neue und düstere Marvel-Serie „Helstrom“ über Jugendliche, die entdecken müssen, dass ihr Vater ein Serienkiller ist.

Hinzu kommt das Angebot an neuen Marvel- und Star Wars-Serien:

