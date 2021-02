Der Erfolgskurs von Disney+ erreicht einen weiteren Meilenstein: Gerade einmal ein Jahr nach dem Launch Ende 2019 verzeichnet der neue Streaminganbieter seit Anfang 2021 bereits knapp 95 Millionen Kunden weltweit. Damit erreicht der schärfste Konkurrent von Netflix und Amazon Prime Video in kürzester Zeit so viele zahlenden Kunden, wie ursprünglich erst in vier Jahren erwartet wurden. Die 100-Millionen-Marke dürfte in Kürze geknackt sein.

Der Disney Konzern hat nach dieser Erfolgsmeldung seine Pläne angepasst und rechnet nun mit insgesamt 230 bis 260 Millionen Kunden bis ins Jahr 2024. Ob der VoD-Dienst in diesem rasanten Tempo weiter wachsen wird, bleibt abzuwarten. Zum Vergleich: Netflix kommt derzeit auf über 200 Millionen Kunden weltweit.

Star Wars und Marvel ziehen neue Kunden an

Der enorme Zuspruch für Disney Plus – seit fast einem Jahr auch in Deutschland verfügbar – liegt vor allem an dem umfangreichen Angebot an Filmen und Serien aus dem Hause Disney einschließlich Star Wars, Marvel und Pixar.

Zugpferd war von Beginn an die neue (und erste Live-Action-Serie) Star Wars: The Mandalorian mit Publikumsliebling Baby Yoda, die Ende des Jahres mit der 3. Staffel auf Disney+ fortgesetzt wird. Hinzu kommt die neue und erste Serie WandaVision (seit dem 15. Januar auf Disney+) aus dem Marvel Cinematic Universe.

Schon jetzt sind eine Vielzahl an weiteren Star Wars- und Marvel-Serien auf dem Streamingdienst angekündigt.

In Kürze: Star auf Disney+

Demnächst wird das Angebot von Disney+ mit dem neuen Channel Star erweitert, der ab dem 23. Februar das Angebot mit neuen und klassischen Titeln von Fox bereichern wird.

Interessant daran ist, dass sich Star in erster Linie an ein erwachsenes Publikum richtet und somit die neue Heimat für Filme/Serien etwa ab 16 Jahren wird – was in den USA der hauseigene VoD-Dienst hulu ist. Dazu zählen etwa die Marvel-Produktionen „Deadpool“ und „X-Men: Logan – The Wolverine“ sowie „Stirb-Langsam“-Filme und die Serien „Sons of Anarchy“ und „The Walking Dead“. Auch beliebte Comedyserie wie „Scrubs“, „How I Met Your Mother“, „Family Guy“, „American Dad“ und einiges mehr.

Das umfangreiche Angebot hat aber auch seinen Preis: Disney+ kündigt ab Februar eine Preiserhöhung von rund 20 Euro im Jahr an, bei einem Monatsabo wird es sogar noch teurer. Mehr über die neuen Preise von Disney+, für wen sie gelten und wie man noch Geld sparen kann, haben wir für euch in einer Übersicht zusammengestellt:

