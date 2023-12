GTA 6-Trailer mit Megarekord, nach nur 24 Stunden

Am 5. Dezember 2023 ist es passiert: Der offizielle Trailer von GTA 6 wurde geteilt und Rockstar Games hat damit sogleich mal eben Firmengeschichte geschrieben.

Grand Theft Auto 6 Trailer 1 hat es geschafft, innerhalb eines Tages über 100.000.000 Aufrufe auf YouTube zu generieren.

Der erste Trailer von GTA 6 hat also schon jetzt, ein Tag nach der Veröffentlichung, mehr Klicks auf YouTube generiert, als Grand Theft Auto V Trailer nach 12 Jahren. Nach 12 Jahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.

Was GTA 5 in 12 Jahren geschafft hat, hat GTA 6 sozusagen an einem Tag geschafft. Und wir müssen uns die Frage stellen: Was ist nur in den letzten 10 Jahren mit der Gaming-Community passiert? Wie kann das Interesse an GTA 6 so groß sein? Das ist der blanke Wahnsinn, wenn ihr mich fragt!

© Rockstar Games

Schaut euch hier den direkten Vergleich auf YouTube an. Und bedenkt, dass das lediglich die Klicks auf den Trailer auf YouTube sind. Es kommen noch die Klicks auf den Reactions, Reuploads oder journalistischem Content dazu. Obendrein gibt es noch weitere Abrufe auf Facebook, TikTok oder beispielsweise X (ehemals Twitter).

GTA 6 bricht ersten Megarekord

Na klar, Rockstar Games ist sozusagen der Gottvater der Service-Games-Anbieter. Sie haben scheinbar als einziges Unternehmen verstanden, dass es keine billig gemachten Mobilegames braucht (Moin, Blizzard!), um mit einem erfolgreichen Service-Game auftrumpfen zu können.

Seit nunmehr über 10 Jahren werden GTA 5 und GTA Online ununterbrochen gespielt und das liegt unter anderem daran, dass es weiterhin gut versorgt wird von Rockstar Games. Das Konzept hinter GTA 5 ging einfach auf: Ständig neue Updates, immer wieder neue und spielenswerte Inhalte und on topp gibt es eine sehr lebendige Onlinecommunity.

Es gibt Zocker, die noch heute auf den regulären Servern aktiv sind. Es gibt Roleplay-Adaptionen, bei denen die Leute eine eigene Spielrolle annehmen – und gemeinsam in einer ganz eigenen Welt leben – und dann gibt es auch noch die gigantische Modding-Community.

So ist es am Ende gar nicht mal die größte Überraschung, dass das Interesse an GTA 6 so gewaltig groß ist, auch wenn die aktiven Spielerzahlen nicht an jene Sphären heranreichen.

Grand Theft Auto ist und bleibt ein Phänomen in der Gaming-Industrie und das wird es hoffentlich mit dem sechsten Haupteintrag der Spielreihe bleiben.

Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was Rockstar Games hier schlussendlich aus dem Hut zaubert und freuen uns darüber, dass das Spiel nun offiziell angekündigt wurde.

Schaut euch hier unsere vollständige Traileranalyse an, in der wir euch die wichtigsten Details erklären, die der Trailer über GTA 6 verrät.