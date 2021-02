WandaVision: Neue Folge deutet an, wie Wanda Vision zurückholen konnte

Seit heute Morgen ist die aktuellste Episode von Marvel’s WandaVision bei Disney+ verfügbar. Darin erhalten wir allerdings, anders als in der vorherigen Folge, keine eindeutigen Antworten. Dafür liefert uns die MCU-Serie Hinweise darauf, wie Vision nach den Ereignissen in „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ zurückkehren konnte.

Genau diese Hinweise wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen. Dabei werden wir natürlich nicht um massive SPOILER herumkommen, weshalb ihr diesen Text ab hier wirklich nur dann weiterlesen solltet, wenn ihr die aktuelle Episode schon gesehen habt.

WandaVision: Neue Episode spielt auf verworfene Avengers: Endgame-Szene an

Blicken wir zunächst nochmal kurz zurück: Im finalen Akt von „Infinity War“ bittet Vision seine Freundin Wanda darum, den Gedankenstein zu zerstören und ihn somit umzubringen. Bekanntlich sollte dies nicht gelingen, denn Thanos nahm den Stein an sich und tötete Vision. Doch wie kommt es dann, dass er in „WandaVision“ wieder da ist?

In der aktuellen Folge sehen wir Ausschnitte von Überwachungskameras, die sich in einer gesicherten S.W.O.R.D.-Einrichtung befinden. Dort wurde Visions Leichnam aufbewahrt, doch Wanda brach ein und nahm wohl den Körper ihrer großen Liebe an sich. Dies ist eine Szene, die wir ursprünglich schon früher hätten sehen sollen, nämlich am Ende von „Avengers: Endgame“.

Konzeptzeichnung von Wanda und Vision in „Marvel’s Avengers: Endgame – The Art of the Movie“ (© Marvel Studios)

Gegenüber The Wrap erklärte Vision-Darsteller Paul Bettany vergangenen Monat, ursprünglich sei eine Extraszene für den vierten „Avengers“-Film geplant gewesen. Diese sollte vermutlich dazu dienen, „WandaVision“ vorzubereiten. Laut Bettany sollte Wanda darin „eine Art Leichensack-Fach öffnen“ und darin Vision finden.

Allerdings sei später MCU-Mastermind Kevin Feige zu ihm gekommen und habe ihm erzählt, er müsse diese Szene zurückziehen. Mittlerweile scheint Marvel Studios diese Szene jedoch wieder hervorgeholt zu haben, schließlich spielen die erwähnten Aufnahmen der S.W.O.R.D.-Überwachungskameras stark darauf ab.

Hat Wanda ihren Freund Vision zurückgebracht? (© Marvel Studios)

Doch was könnte nach Wandas Einbruch bei S.W.O.R.D. passiert sein? Wie auch in dieser Episode immer wieder deutlich wird, scheint die MCU-Heldin den Tod ihres Freundes noch immer nicht überwunden zu haben, weshalb sie eine heile Sitcom-Welt erschuf, in der sie weiterhin mit ihm zusammen sein kann, um ein gemeinsames Leben zu führen.

Es wäre möglich, dass Vision deshalb nicht wirklich wieder lebendig ist, sondern dass Wanda seine Leiche wie eine Marionette fernsteuert, damit er mitspielt. Das wäre eine überraschend gruselige Vorstellung, gerade für das ansonsten recht zahme MCU. Da „WandaVision“ jedoch mit dem kommenden „Doctor Strange 2“ verbunden ist, der von Marvel als Horrorfilm beschrieben wird, wäre es dennoch nicht gänzlich abwegig.

Wie Wanda Vision letztendlich tatsächlich zurückgebracht hat, werden wir vermutlich erst in den noch kommenden Episoden erfahren. Die neuen Folgen von „Marvel’s WandaVision“ laufen immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.