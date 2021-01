Gestern endete für Fans des Marvel Cinematic Universe eine lange Durststrecke, denn nach über einem Jahr ohne neue Inhalte startete bei Disney+ Marvel’s WandaVision. Die ersten beiden Episoden legen ihren Fokus klar auf kultigen Sitcom-Humor, doch es lassen sich auch immer wieder kleine Hinweise auf eine besondere Organisation entdecken.

Der Name dieser Gruppierung lautet S.W.O.R.D. und gemeinsam mit euch wollen wir sie uns nachfolgend etwas näher anschauen. Wir erzählen euch, was die Aufgabe dieses Teams ist und wieso es für die Zukunft des MCU noch wichtig werden wird. Doch Achtung, dabei werden wir nicht um massive SPOILER herumkommen!

WandaVision: Wer steckt hinter der Marvel-Gruppe S.W.O.R.D.?

In zwei Szenen der ersten beiden „WandaVision“-Folgen können wir ein zunächst etwas unscheinbares Logo entdecken, das ein Schwert in einem Kreis zeigt: Einmal am Ende der ersten Episode, wenn eine geheimnisvolle Person Wanda und Vision beobachtet, und dann in der zweiten, wenn unsere Heldin einen kleinen Helikopter im Garten findet.

S.W.O.R.D.-Anführerin Abigail Brand (© Marvel Comics)

Wie zuvor bereits erwähnt, handelt es sich bei der zu diesem Zeichen gehörigen Organisation um S.W.O.R.D., was die Abkürzung für Sentient World Observation and Response Department ist. Genauer ist es eine Schwesterabteilung von S.H.I.E.L.D., deren primäre Aufgabe es ist, die Erde vor Gefahren aus den Tiefen des Alls zu beschützen.

Ihre MCU-Premiere feierte die Gruppe übrigens vermutlich schon in Spider-Man: Far From Home. In der zweiten Extraszene sahen wir Nick Fury in einer sich noch im Bau befindlichen Weltraumstation. Eine solche Basis nutzt S.W.O.R.D. auch in den Comics. Darin leitet Abigail Brand das Team, die wir vielleicht auch bald im MCU sehen könnten.

Nach WandaVision: Warum wird S.W.O.R.D. noch wichtig im MCU?

In „WandaVision“ scheint die Gruppe Wanda in ihrer Sitcom-Welt zu beobachten und mit ihr in Kontakt treten zu wollen. Außerdem wäre es möglich, dass eine junge Frau, die sich als „Geraldine“ ausgibt, in Wahrheit, wie ihre Comic-Vorlage, eine S.W.O.R.D.-Agentin ist. Eventuell braucht das Team Wandas Hilfe, um eine große Bedrohung aufzuhalten.

Das Logo von „Marvel’s Secret Invasion“ (© Marvel Studios)

Eine solche dürfte dem MCU in einiger Zeit wieder bevorstehen, schließlich kündigte Marvel Studios letzten Monat einige neue Projekte an. Besonders interessant hierbei ist die kommende Disney+-Serie „Marvel’s Secret Invasion“. Im gleichnamigen Comic-Original starten die Skrulls eine Invasion der Erde. S.W.O.R.D. wird darin von den Aliens überrascht.

Nach Thanos Angriff warten in den Weiten des Alls also noch weitere mächtige Gegner auf die MCU-Helden und auch S.W.O.R.D. wird alle Hände voll zu tun haben, diese aufzuhalten. Zunächst dürften wir die Gruppe erstmal noch in den kommenden Folgen von „Marvel’s WandaVision“ sehen. Diese laufen immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.