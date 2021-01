Disney+ kündigt mit Marvel’s WandaVision die erste Serie aus dem Marvel Cinematic Universe an. Damit schickt der Streaminganbieter die neue Serie mit den beiden beliebten Avengers Wanda alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) als Auftakt zu Phase 4 des MCU an den Start, viele weitere Serien und Filme werden in den nächsten Jahren folgen.

Wann startet die Marvel-Serie WandaVision auf Disney+ ?

Ursprünglich sollte WandaVision bereits Ende 2020 an den Start gehen, doch wegen der Corona-Krise hat sich der Release-Termin verschoben: Neuer Termin ist am 15. Januar 2021 auf Disney+

Die erste Staffel der Serie umfasst 9 Episoden und erscheint – wie beim Streamingdienst üblich – jede Woche mit einer neuen Folge. Die finale Episode steht somit am 5. März zur Verfügung.

Erste Story-Details zu WandaVision

Die Handlung zur Serie mit Elizabeth Olsen als Wanda alias Scarlet Witch und Paul Bettany als Vision ist weitgehend noch streng geheim. Die ersten veröffentlichten Trailer liefern jedoch einen ersten, wenn auch recht verstörenden Eindruck. Demnach scheint nichts so zu sein, wie es den Anschein hat. Vielmehr versprechen sie eine Reise durch Raum und Zeit – ob Realität oder Illusion.

Wanda und Vision führen demnach als Liebespaar ein glückliches Familienleben – inklusive ihrer beiden Kinder – die Zwillinge, was einige Fragen und Spekulationen aufwirft. Zudem sind die gezeigten Szenen wie aus einer klassischen Sitcom aus den 1950er-Jahren bis in die 1970er-Jahre gestaltet, die immer wieder Wahrnehmungsstörungen aufweisen. Es werden darüber hinaus neue Charaktere eingeführt, die scheinbar wie eine dunkle Bedrohung über das Paar hereinbrechen – und vielleicht sogar die Welt in Gefahr bringen.

Wann spielt die Serie WandaVision in der MCU-Timeline

Die Serie erscheint zwar nach „Avengers: Endgame“, jedoch wird noch nicht verraten, ob sie auch zeitlich nach den Ereignissen des Films angesiedelt ist. Interessant ist vielmehr die Tatsache, dass der Marvel-Held Vision bekanntlich in „Avengers: Infinity War“ das Zeitliche segnete.

Da Wanda die Fähigkeit besitzt, die Realität zu verändern, könnte sie in der Serie ihre eigene Fantasiewelt mit ihrer großen Liebe Vision aufgebaut haben – bis sie von der kalten und bedrohlichen Realität eingeholt wird.

Erste Besetzung zu WandaVision

Die Serie vereint noch einmal Elizabeth Olsen als Wanda aka Scarlet Witch und Paul Bettany als Vision aus den MCU-Filmen. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Kat Dennings als Darcy Lewis aus den „Thor“-Filmen sowie Randall Park als Agent Jimmy Woo aus „Ant-Man“.

Zu den Neuzugängen gehören:

Teyonah Parris als Monica Rambeau , Tochter der Air Force Pilotin Maria Rambeau und guten Bekannten von Carol Danvers aka Captain Marvel

, Tochter der Air Force Pilotin Maria Rambeau und guten Bekannten von Carol Danvers aka Kathryn Hahn als Agnes

Debra Jo Rupp als Mrs. Heart

Fred Melamed als Arthur Heart

Neuer Trailer zu WandaVision

Wenige Wochen vor dem Start der Serie ist ein neuer Trailer erschienen, der ähnlich wie schon der erste Trailer das idylische Leben des Paares und ihre etwas zu neugierigen Nachbarn zeigt. Zudem tauchen erstmals neue Charaktere auf, die noch nicht näher beschrieben werden – und wohl eine Bedrohung der beiden Marvel-Helden sowie der gesamten Welt darstellen.