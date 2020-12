Disney Plus: Liste aller neuen Serien und Filme im Januar 2021

Während die 2. Staffel von The Mandalorian Ende Dezember mit einem großen Finale abgeschlossen wurde, dürfen sich Abonnenten von Disney Plus im Januar 2021 auf die erste neue Marvel-Serie bei dem Streaming-Dienst freuen. Aufgrund von COVID-19 mussten sich Fan hier ein wenig länger in Geduld üben. „WandaVision“ wird am 15. Januar starten und dann jede Woche um eine neue Episode ergänzt. Die Liste aller Termine und Neuerscheinungen im Programm von Disney+ findet ihr unterhalb.

Solltet ihr noch kein Disney Plus-Abo besitzen, findet ihr alle Infos zu Kosten und dem allgemeinen Angebot hier:

Disney Plus: Neue Filme und Serien im Dezember 2021

Weiterhin wird im Januar 2021 die Sitcom „Die Dinos“ auf Disney Plus verfügbar sein, die von der Walt Disney Company produziert und von 1991 bis 1994 lief. Insgesamt gibt es zu der Serie 65 Episoden in 4 Staffeln.

Weitere große Überraschungen sind im kommenden Monat erst einmal nicht im Angebot bei Disney Plus. Dafür wissen wir aber bereits, dass der Dienst mit Start von Star als vollintegrierter Teil von Disney Plus am 23. Februar 2021 deutlich teurer wird. Alle Infos dazu haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.

Disney Plus: Neue Originals

01. Januar

Erde an Ned (Staffel 1, Episode 11 – 20)

8. Januar

Marvel Studios Legends

15. Januar

WandaVision

22. Januar

Pixar Popcorn (Staffel 1, alle Episoden)

WandaVision (Neue Episoden)

29. Januar

WandaVision (Neue Episode)

Neue Katalog-Titel bei Disney Plus

1. Januar

Bear Grylls: Stars am Limit (Staffel 5) – National Geographic

Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte

Epic – Verborgenes Königreich

Haie – Die ultimativen Jäger – National Geographic

Im Reich der Riesenhaie – National Geographic

8. Januar

Die wilden Kerle 1-5

Hammerhaie hautnah – National Geographic

15. Januar

Brain Games (Staffel 7) – National Geographic

Dr. Dolittle 3

Notre-Dame: Kampf gegen die Flammen – National Geographic

22. Januar

Amelia Earhart – Suche nach einer Legende – National Geographic

Drumline – Halbzeit ist Spielzeit

Manolo und das Buch des Lebens

PJ Masks – Pyjamahelden (Staffel 3)

Vier zauberhafte Schwestern

29. Januar

Die Dinos

Ostwind 3: Aufbruch nach Ora (exklusiv auf Disney+)

Ostwind 4: Aris Ankunft (exklusiv auf Disney+)

Flicka 2

Flicka 3 – Beste Freunde

Schwesterherzen – Ramonas wilde Welt