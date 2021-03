WandaVision trifft auf Funko POP! samt Scarlet Witch – Preorder-Guide

Die finale Episode von WandaVision ist über den Bildschirm geflimmert. Gleich mit 2 Post-Credits-Szenen wurden wir auf die lange Bank geschickt und müssen nun erst einmal Rätselraten spielen, wie es mit Wanda weitergeht. Doch die nächste MCU-Serie Falcon and the Winter Soldier debütiert bereits in wenigen Tagen am 19. März 2021. Für Marvel-Nachschub ist also gesorgt auf Disney Plus!

Im Nachgang zu „WandaVision“ haben Disney und Funko zudem ein paar Überraschungen für euch.

WandaVision: Das Line-up von Funko Pop!

Sie haben die passenden Funko POP!-Figuren zur Serie angekündigt, die sich unter anderem auf die finale Folge beziehen. So sehen wir die allseits gefürchtete Scarlet Witch (hier mehr über sie erfahren) gleich in zwei Variationen und zahlreiche weitere Charaktere, die ab Sommer 2021 erhältlich sein werden.

© Disney/Marvel/Funko

Neben der Scarlet Witch gibt es Figuren wie den Silversurfer, zweimal Vision in unterschiedlicher Ausführung und sogar Monica Rambeau, die sich ebenfalls einen festen Platz in den Herzen der Fans sichern konnte. Zu guter Letzt darf die Schurkin Agatha Harkness aber natürlich auch nicht fehlen!

Ihr könnt die meisten Funko POP!-Figuren aus dieser Reihe schon jetzt bei diesen Händlern vorbestellen. Sie kosten jeweils gerade einmal 12,99€ im Preis.

Bedenkt, dass einige wie Vision Clowns of the Dark lediglich bei Walmart erhältlich sind und somit rausfallen. Doch alle anderen könnt ihr auch in Deutschland von zu Hause aus kaufen.

Bei Zavvi gibt es aktuell das Angebot, „WandaVision T-Shirt und einen brandneuen WandaVision Pop für 21,99€“. Parallel könnt ihr 3 Pops zum Preis von 2 kaufen. Bei AF24 erhaltet ihr bei einer Sonderaktion 7 Pop-Figuren zum Preis von 6. Es lohnt sich also bei beiden Shops vorbeizusehen, wenn ihr sie vorbestellen möchtet.

Laut Händler sollen die Figuren wohl erst Ende Juni 2021 verschickt werden. Wenn ihr sie vorbestellt, müsst ihr euch noch ein wenig auf euer Merch gedulden. Bei AF24 sind einige Pops schon ausverkauft. Ihr solltet demnach nicht allzu lange mit eurer Kaufentscheidung warten!