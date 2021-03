Gestern gipfelte die MCU-Serie Marvel’s WandaVision in ihrem großen Serien-Finale. Darin erfahren wir nicht nur mehr über den Ursprung und das Schicksal der Scarlet Witch, sondern bekommen ebenfalls einen Hinweis auf das, was Monica Rambeau in der Zukunft noch alles bevorstehen wird.

Worauf genau die Serie dabei verweist und wie sie das tut, wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas näher ansehen. Doch Achtung, dabei werden wir nicht um massive SPOILER herumkommen!

Nach WandaVision: Monica erreicht die Nachricht eines alten Bekannten

Nachdem Wanda von der Hexe Agatha Harkness über die Hintergründe der Scarlet Witch aufgeklärt wurde, kommt es zum Kampf zwischen ihnen. An dessen Ende akzeptiert unsere Hauptfigur dieses Teil von sich und verlässt kurz darauf Westview. Während Wanda hinaus in die Welt zieht, erreicht Monica derweil eine Nachricht.

Diese wird ihr im Kino, abseits der neugierigen Blicke des FBI und der Einwohner der Kleinstadt, von einer Skrull übermittelt. Wie sich herausstellt, habe ein alter Bekannter Monica nie wirklich aus den Augen verloren und möchte sie nun wiedersehen. Hierbei handelt es sich um jemanden, der Monicas Mutter kannte, wobei nicht klar ist, wer genau sich mit ihr treffen möchte.

Monica Rambeau in „WandaVision“ (© Marvel Studios)

Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei entweder um Nick Fury oder dessen Skrull-Freund Talos, die, wie wir in „Captain Marvel“ erfahren haben, beide Maria Rambeau kannten. Monica fragt daraufhin, wo das Treffen stattfinden soll, woraufhin die Skrull nach oben zum Himmel zeigt. In diesem Moment schlägt „WandaVision“ die Brücke zu den zwei kommenden MCU-Projekten „Captain Marvel 2“ und „Secret Invasion“.

Am Ende von „Spider-Man: Far From Home“ sahen wir bekanntlich Nick Fury an Bord einer Weltraumstation, auf der sich sowohl Menschen als auch Skrulls befanden. Von hier aus soll die nächste Bedrohung aus den Tiefen des Alls frühzeitig erspäht werden, bevor es erneut zu Ereignissen wie in „Infinity War“ und „Endgame“ kommen kann.

Bereits vor dem Start von „WandaVision“ gab Marvel Studios bekannt, Monica Rambeau werde auch im nächsten Leinwand-Abenteuer rund um Captain Marvel eine wichtige Rolle spielen. Sehr wahrscheinlich wird es darin auch um ihre in Westview erwachten Kräfte gehen. Die Anwesenheit der Skrulls deutet darüber hinaus auf „Secret Invasion“ hin. In der gleichnamigen Comic-Vorlage unterwandern böse Skrulls die Erde.

Auf Monica warten somit noch allerlei aufregende Abenteuer in der Zukunft des Marvel Cinematic Universe. „Captain Marvel 2“ startet voraussichtlich am 11. November 2022 in den internationalen Kinos. Die „Secret Invasion“-Serie hat hingegen aktuell noch keinen offiziellen Starttermin bei Disney+.