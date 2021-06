In der neu gestarteten MCU-Serie Loki spielt das Thema Zeitreisen eine zentrale Rolle. Weil er den Verlauf seiner Zeitlinie veränderte, wurde der Gott des Schabernacks von der Time Variance Authority gefangen genommen und angeklagt. Dabei wird ihm erklärt, wieso die Organisation nicht gegen die Avengers vorging, die ähnliches taten.

Loki: Die Time Variance Authority durfte die Avengers nicht aufhalten

Eine Richterin des Time Variance Authority (TVA) erklärt Loki Laufeyson, er habe den Lauf seiner Zeitlinie verändert, indem er mit dem Tesserakt nach der Schlacht von New York City geflohen war. Dies sollte nicht geschehen, denn ihm war es vorherbestimmt, von seinem Bruder Thor nach Asgard gebracht zu werden.

Loki verteidigt sein Handeln jedoch und sagt, all dies wäre nie passiert, wenn die Avengers nicht eigenmächtig durch die Zeit gereist wären. Ohne ihren Eingriff in den Verlauf der Geschichte wäre ihm der Tesserakt nie vor die Füße gefallen und er hätte nie damit verschwinden können. Wieso wird also er angeklagt und nicht die Avengers?

Die Avengers bereiten sich auf ihre Zeitreise vor / © Marvel Studios/Disney

Kleiner Flashback: In „Avengers: Endgame“ reisten die mächtigsten Helden bekanntlich zurück in die Vergangenheit, um die Infinity-Steine zusammenzutragen, die in ihrer Zeit von Thanos vernichtet worden waren. Die Älteste erklärte Professor Hulk diesbezüglich, die Infinity-Steine dürften niemals aus einer Zeitlinie entfernt werden, da so neue Zeitlinien entstehen würden. Ein Chaos kosmischen Ausmaßes wäre die Folge.

Eigentlich klingt dies nach einer maßgeschneiderten Mission für die Time Variance Authority, da sie es sich zur Aufgabe gemacht hat, die „Heilige Zeitlinie“ des Marvel-Multiversums zu beschützen. Wie die Richterin Loki gegenüber jedoch verrät, seien die Avengers eine Ausnahme von der Regel. Es sei ihnen vorherbestimmt gewesen, durch die Zeit zu reisen und deshalb hätten sie schlichtweg genau das getan, was sie schon immer tun mussten.

Loki wird von der Time Variance Authority angeklagt / © Marvel Studios/Disney

Bei Loki, der nun eine Variante ist, sei dies jedoch nicht der Fall. Bei ihm könne entsprechend keine Ausnahme gemacht werden. Bevor der Gott des Schabernacks jedoch ausgelöscht wird, setzt sich der TVA-Agent Mr. Mobius für ihn ein. Er erkennt Lokis Potential und glaubt daran, dass dieser ihm im Kampf gegen eine besonders gefährliche Variante nützlich sein könnte.

Wie all dies letztendlich für den charismatischen Antihelden ausgeht, bleibt natürlich abzuwarten. Womöglich liefern uns die kommenden Episoden der Marvel Cinematic Universe-Serie in dieser Hinsicht schon mehr Antworten. Die neuen Folgen von „Loki“ starten immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.