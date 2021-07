Bereits vorab betonten die Verantwortlichen des Marvel Cinematic Universe, die neue Serie Loki würde diese uns vertraute Welt nachhaltig verändern. Das Staffelfinale bestätigte dies und läutet tatsächlich eine komplett neue Ära ein, die unsere Helden noch lange beschäftigen dürfte. Das Chaos bahnt sich bereits seinen Weg. Achtung, Spoiler!

Loki: Das neue MCU-Multiversum erwacht

Nachdem Loki und Sylvie in der 5. Episode der MCU-Serie am Ende der Zeit angekommen sind, treffen sie dort im Staffelfinale auf denjenigen, der im Hintergrund bei der TVA die Fäden zieht: Jener der bleibt. Er gründete die Time Variance Authority, er betraute sie mit dem Schutz des Wahren Zeitstrahls und er erschuf die Zeithüter.

In einem kurzen Gespräch verrät er unserem Duo, warum er all das tat. Vor langer Zeit, als er noch als normaler Mensch lebte, entdeckte er ein schier unendliches Multiversum. Nachdem der Kontakt zwischen diesen Realitäten zunächst noch friedlich verlaufen war, entbrannte bald ein gewaltiger Multiversaler Krieg.

Chaos brach aus und Jener der bleibt sah als einzige Option eine Isolierung seines Zeitstrahls und die Gründung der TVA, die fortan für Ordnung sorgen sollte. Es gab nun nur noch ein Universum, das uns bekannte MCU, und jegliche Abweichungen in Form neuer Zeitlinien wurden kompromisslos ausgemerzt.

Jener der bleibt © Marvel Studios/Disney

Auftritt Sylvie: Sie schiebt Loki von sich weg, da sie sich an der TVA endlich rächen will. Obwohl ihr Gegenstück sie zunächst noch vor den Konsequenzen gewarnt hatte, rammt sie dem Jenem der bleibt ihr Schwert in die Brust und tötet ihn. Mit seinen letzten Worten sagt er lediglich, sie würden sich schon bald wiedersehen.

Damit hat der mysteriöse Mann, bei dem es sich um eine Version des Marvel-Bösewichts Kang der Eroberer handelt, nicht übertrieben, denn kurz nach seinem Ableben bricht erneut Chaos aus. Zahllose neue Zeitlinien bahnen sich ihren Weg, neue Universen erwachen zum Leben und die TVA hat keine Ahnung, wie sie damit umgehen soll.

Das neue Multiversum wird geboren © Marvel Studios/Disney

Das uns Zuschauern lange versprochene Multiversum ist nun also endlich da und „Loki“ hat somit tatsächlich alles im MCU nachhaltig verändert. Einen Blick in einige dieser neuen Realitäten dürfen wir bereits in der kommenden Animationsserie What If…? erhaschen. Anschließend geht es mit „Spider-Man: No Way Home“, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ und „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ weiter.

Nach Loki: Steuert das MCU auf einen neuen Multiversalen Krieg zu?

Das Marvel Cinematic Multiverse dürfte uns also noch wenigstens einige Jahre erhalten bleiben. Darüber hinaus eröffnet dies den Verantwortlichen auch spannende neue Optionen, denn so könnten alte und neue Marvel-Universen miteinander verbunden werden. Diese Entwicklung bietet Raum für schier unendliche neue Geschichten.

Die Marvel-Helden im Überlebenskampf © Marvel Comics

Denkbar wäre es hierbei, dass uns am Ende dieses neuen großen Handlungsstrangs ein weiterer Multiversaler Krieg erwarten wird. Als Vorbild hierfür könnte das Event „Secret Wars“ dienen. In dessen Story wurde das gesamte Multiversum ausgelöscht und auf einem verlassenen Planeten mussten die letzten Überlebenden dieser Welten um ihr Überleben kämpfen. Am Ende wurde ein neues „Hauptuniversum“ geboren.

Ob es letztendlich tatsächlich so kommen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Auf jeden Fall dürften unsere Helden auch in Zukunft alle Hände voll zu tun haben. Auch Loki, denn eine 2. Staffel seiner Disney Plus-Serie ist bereits bestätigt.