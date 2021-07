Mit What if…? (Deutsch: Was wäre, wenn…?) versuchen sich die Verantwortlichen von Marvel Studios erstmals an einer Animationsserie. Diese soll uns alternative Versionen einiger vertrauter Geschichten zeigen und einen Einblick hierein gewährt ein jüngst veröffentlichter neuer Trailer, den ihr euch weiter unten im Artikel ansehen könnt.

What If…? Neuer Trailer entführt euch in die Weiten des Marvel-Multiversums

In Anlehnung an die gleichnamige „What If…?“–Comicreihe entführt uns die Serie auf eine Reise in die schier unendlichen Weiten des Marvel-Multiversums. Dabei stellten sich die Macher die Frage, wie sich die Dinge hätten entwickeln können, wenn sie anders abgelaufen wären, als wir es aus den MCU-Filmen kennen.

Was wäre, wenn Tony Stark vom Bösewicht Killmonger gerettet worden wäre? Was wäre geschehen, wenn ein furchtbares Ereignis alle Marvel-Helden in blutdurstige Zombies verwandelt hätte? Und hätte der Zweite Weltkrieg womöglich einen anderen Verlauf genommen, wenn Agent Carter zu einer Supersoldatin geworden wäre?

Regie bei der Animationsserie führte Bryan Andrews („Jackie Chan Adventures“), während das Drehbuch aus der Feder von AC Bradley („Arrow“) stammt. Ob die Serie komplett für sich stehen wird oder ob sich Fans auf Überschneidungen mit kommenden Live-Action-Produktionen freuen dürfen, ist gegenwärtig noch unklar. Bekanntlich will Marvel Studios in Phase 4 das Tor zum MCU-Multiversum mit „Doctor Strange 2“ und „Spider-Man: No Way Home“ weit aufstoßen.

„What If…?“ umfasst insgesamt zehn Episoden und startet am 11. August 2021 exklusiv bei Disney Plus. Fortan wird wöchentlich eine neue Folge veröffentlicht.