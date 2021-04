Freitag lief bereits die dritte Episode von The Falcon and the Winter Soldier, in der Sam und Bucky wieder allerlei zu tun hatten. Unter anderem fanden sie in der Stadt Madripoor heraus, woher das neue Supersoldaten-Serum stammt.

Den Ursprung dieser Substanz sowie deren Weg in die Hände der Flag-Smashers wollen wir uns nun gemeinsam mit euch ansehen. Doch Achtung, massive Spoiler voraus!

The Falcon and the Winter Soldier: So entstand das neue Supersoldaten-Serum

Zu Beginn der Folge kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Sam, Bucky und Zemo in Deutschland, ehe sie ihr Weg in die weite Ferne führt. Genaugenommen reisen sie in die Stadt Madripoor, die sich unter der Kontrolle des mysteriösen Power Brokers befindet. Eine alte Geschäftspartnerin Zemos sowie Sams alte Freundin Sharon Carter helfen ihnen schließlich dabei, die Spur des neuen Supersoldaten-Serums zurückzuverfolgen.

Die Stadt Madripoor im MCU / © Marvel Studios

Diese führt sie zu einem Wissenschaftler namens Dr. Wilfred Nagel, der damit beauftragt wurde, das ursprünglich während des Zweiten Weltkriegs von Dr. Erskine geschaffene Supersoldaten-Serum nachzubauen. Damit kommt der Figur in „The Falcon and the Winter Soldier“ eine ähnliche Rolle wie in der Comic-Vorlage zu. Darin wurde er von der US Army damit beauftragt, nach Dr. Erskines Tod die Formel des Serums zu rekonstruieren. Dafür führte er Experimente an 300 afroamerikanischen Soldaten durch, unter anderem an einem gewissen Isaiah Bradley.

Ähnliches geschah ebenfalls im MCU, denn nachdem Captain America im Krieg verschollen war, führte die US-Regierung bekanntlich Experimente an Soldaten durch, etwa an Isaiah. Wie Nagel gegenüber Sam, Bucky und Zemo enthüllt, rekrutierte ihn HYDRA nach der Einstellung des „Winter Soldier“-Programms. Doch erst als es die CIA ihm erlaubte, mit dem Blut eines nach Steve Rogers Verschwinden geschaffenen Supersoldaten (Isaiah) zu experimentieren, waren seine Forschungen erfolgreich.

Isaiah Bradley im MCU / © Marvel Studios

Als Dr. Nagel jedoch gerade ein Durchbruch gelungen war, löschte Thanos mithilfe der Infinity Steine die Hälfte allen Lebens im Universum aus – auch das des Wissenschaftlers. Nagel war es zuvor gelungen, Erskines Formel zu verbessern, denn sein Serum konnte den Testsubjekten ohne irgendwelche Maschinen verabreicht werden und diente einzig und allein deren Leistungssteigerung. Nachdem die Avengers Thanos‘ Tat wieder rückgängig gemacht hatten, wurde der Power Broker auf Nagels Forschungen aufmerksam und finanzierte diese in Madripoor.

Allerdings war dem Wissenschaftler auch diesmal das Glück nicht wohlgesonnen, denn die Flag-Smashers rund um Karli Morgenthau erschienen auf der Bildfläche. Die Gruppe machte Nagels geheimes Labor ausfindig und stahl die 20 fertigen Dosen des neuen Supersoldaten-Serums. Einige Ampullen verabreichten sie sich selbst, um so ihre Agenda in „The Falcon and the Winter Soldier“ vorantreiben zu können, doch einige Dosen sind noch übrig. Der Power Broker will das Serum zurückbekommen, allerdings wird Nagel ihm nicht mehr helfen können, da Zemo diesen ermordete.

Somit lieferte „The Falcon and the Winter Soldier“ endlich eine Antwort auf eine der brennendsten Fragen der Serie. Obwohl sein Schöpfer nun tot ist, dürfte das neue Supersoldaten-Serum Sam und Bucky trotzdem noch vor allerlei Probleme stellen. Wie sich all dies entwickeln wird, erfahren wir in den noch kommenden drei Episoden der Serie, die immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+ laufen.