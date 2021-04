Gestern gipfelte die neue Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier in ihrem großen Finale, das wohl noch länger im MCU nachhallen dürfte. Während Fans kurz daraufhin hitzig diskutierten, ob Sam und Buckys gemeinsames Abenteuer womöglich in einer 2. Staffel weitergehen könnte, platze wenig später eine Bombe: „Captain America 4“ befindet sich bei Marvel Studios in Entwicklung.

Was bisher zum Projekt bekannt ist und worum es im kommenden Kinofilm gehen könnte, wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen. Doch Achtung, es folgen massive Spoiler!

Nach The Falcon and the Winter Soldier: Macher arbeiten an Captain America 4

Ungefähr gegen 22:30 Uhr deutscher Zeit verkündete gestern das seriöse Branchenmagazin The Hollywood Reporter, Marvel Studios würde gegenwärtig am Kinofilm „Captain America 4“ arbeiten. Allzu viele Informationen sind gegenwärtig noch nicht über das Projekt bekannt, doch wie die Seite von ihren Quellen erfahren hat, arbeitet Malcolm Spellman gemeinsam mit Dalan Musson an einem Drehbuch zum kommenden Blockbuster.

Spellman zeichnete als Hauptautor und Showrunner bereits für „The Falcon and the Winter Soldier“ verantwortlich, während sein Kollege Musson an der MCU-Serie als Autor der fünften Episode mitwirkte. Das Projekt scheint sich jedoch noch in einer frühen Phase zu befinden, denn es sind weder der Cast noch ein Regisseur für den Film bekannt. Auch zur Story gibt es noch keine genauen Details, allerdings geht der Hollywood Reporter davon aus, dass die Geschichte von Sam Wilson (Anthony Mackie) fortgeführt werden wird.

Sam mit Steves Captain America-Schild / © Marvel Studios

Am Ende von „The Falcon and the Winter Soldier“ nimmt Sam das Schild seines Freundes Steve Rogers endlich an und wird zum neuen Captain America. Im kommenden Kinofilm könnte es folglich um die Auswirkungen dieser Entwicklung gehen. Wie wird die Welt auf ihn als neuen Captain America reagieren? Welche bösen Mächte wollen ihn aus dem Weg räumen? Erfahren wir vielleicht ebenfalls, ob Sam zu einem der Anführer des neuen Avengers-Teams wird? Es gibt zweifelsohne genug Möglichkeiten für einige spannende Geschichten in „Captain America 4“.

Nach The Falcon and the Winter Soldier: Wie stehen die Chancen für eine weitere Staffel?

Doch was heißt dies nun für eine weitere Staffel der jüngst beendeten Serie? In den letzten Wochen fragten sich viele Marvel-Fans, ob „The Falcon and the Winter Soldier“ womöglich fortgesetzt werden könnte. Bezüglich weiterer Seasons seiner Disney+-Serien hüllte sich Marvel Studios bisher weitestgehend in Schweigen, allerdings bestätigten mehrere Verantwortliche bereits, dass sie zumindest Ideen für weitere Geschichten rund um Sam und Bucky hätten.

Sam als neuer Captain America / © Marvel Studios

Des Weiteren deutet auch die finale Episode der Serie mit ihrem neuen Titel eine Fortsetzung der Geschichte an, die auf den Namen „Captain America and the Winter Soldier“ hören könnte. Gänzlich unmöglich erscheint eine Fortsetzung der MCU-Serie folglich nicht, allerdings wirkt eine solche aufgrund der Ankündigung von „Captain America 4“ doch zumindest eher unwahrscheinlich.

Die Serien dienen primär dazu, Nebencharaktere der Filme auszuarbeiten, was jüngst mit Sam auch gelang. Der logische nächste Schritt seiner Entwicklung ist folglich ein Ausflug auf die große Leinwand und somit Sams „Beförderung“ zu einem MCU-Hauptcharakter. Unmöglich dürfte eine weitere Staffel der Serie dennoch nicht sein, schließlich gibt es zahlreiche Comics, aus denen sich Marvel hierfür bedienen könnte. Entsprechend gibt es mehr als genug Stoff für weitere „The Falcon and the Winter Soldier“-Staffeln.

Gänzlich begraben sollten MCU-Fans ihre Hoffnungen auf eine weitere Season der Serie aktuell also noch nicht. Doch ob wir diese letztendlich wirklich bekommen könnten, dürfte sich vermutlich erst nach „Captain America 4“ herausstellen und dessen Kinostart dürfte wohl noch mindestens drei bis vier Jahre entfernt sein.