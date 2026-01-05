Final Fantasy 7 mit exklusivem Audio-Drama auf japanischem Shinkansen ab 2026

Final Fantasy 7 Remake kehrt 2026 offiziell zurück – aber nicht so, wie es Fans erwartet haben. Statt einem Trailer oder der Enthüllung von Teil 3 der Remake-Trilogie überrascht Square Enix mit einer exklusiven Kooperation in Japan, die eine ganz neue Seite des Franchise zeigt.

Ein ungewöhnlicher Schritt für ein Kult-Franchise

Was genau passiert 2026 mit Final Fantasy 7? Während Fans gespannt auf Neuigkeiten zu Teil 3 der Remake-Trilogie warten, startet am 15. Januar 2026 in Japan eine überraschende Kooperation zwischen Square Enix und dem japanischen Bahnunternehmen JR Central. Im Fokus steht eine exklusive Audio-Drama-Erfahrung, die nur an Bord des Tokaido Shinkansen erlebbar ist.

Die Geschichte dreht sich um Cloud und seine Freunde auf einer neuen Reise – exklusiv eingesprochen und nur während der Zugfahrt abrufbar. Das Projekt läuft bis zum 15. April 2026 und bringt Final Fantasy 7 auf eine noch nie dagewesene Weise in den Alltag japanischer Bahnreisender.

Exklusive Belohnungen für Fans vor Ort

Welche besonderen Inhalte gibt es für Teilnehmer? Wer das komplette Audio-Drama anhört und eine Umfrage ausfüllt, hat die Chance auf einen limitierten Acryl-Schlüsselanhänger. Diese sind in drei Sets aufgeteilt, die verschiedene Charaktere zeigen:

Cid, Red XIII, Vincent, Barret (mit einem Shinkansen, der aus seiner Kanone kommt) und ein Mogry

Sephiroth (umwickelt von einem Zug), Cloud und Zack

Aerith, Tifa, Yuffie und Cait Sith

Die Schlüsselanhänger sind bei Animate Nagoya erhältlich, einem Geschäft in der Nähe des Bahnhofs Nagoya. Zusätzlich wird es dort auch spezielle Merchandise-Artikel zur Aktion geben.

Stadterkundung mit digitalen Stempeln

Wie funktioniert die digitale Schnitzeljagd in Nagoya? Teilnehmer können drei Orte in Nagoya besuchen, um digitale Stempel zu sammeln und an jedem Ort zusätzliche Audio-Inhalte zu hören. Wer alle drei Stempel gesammelt hat, erhält eine besondere Postkarte mit den Charakteren und Abbildungen der N700S-Serie der Shinkansen-Züge.

Für die Teilnahme sind ein kostenloses Nutzerkonto und ein Smartphone erforderlich. Sprachliche Barrieren könnten allerdings bestehen, da die Inhalte ausschließlich auf Japanisch verfügbar sind.

Ein cleverer Marketing-Move?

Was bedeutet diese Aktion für Teil 3 des Remakes? Auch wenn es sich bei dieser Kooperation vor allem um eine japanische Marketingaktion handelt, könnte der Zeitpunkt kein Zufall sein. Der dritte Teil der Remake-Trilogie ist in Entwicklung, sein Titel aber noch nicht bekannt. Nach dem Erfolg von Final Fantasy 7 Remake im Jahr 2020 und Teil 2, Final Fantasy 7 Rebirth, der 2024 veröffentlicht wurde, ist die Erwartungshaltung hoch.

Die neue Aktion könnte als sanfte Einstimmung auf die kommende Enthüllung von Teil 3 dienen. Die Laufzeit der Kampagne – exakt drei Monate – wirkt wie ein Countdown. Besonders auffällig: Die Game Awards im Dezember 2025 brachten keine neuen Infos, obwohl viele Fans damit gerechnet hatten.

Ein Rückblick auf das Remake-Projekt

Wie hat sich Final Fantasy 7 Remake bisher entwickelt? Das Remake wurde erstmals 2015 angekündigt und erschien 2020 für PlayStation 4. Es bildet den Auftakt einer Trilogie und deckt die Midgar-Episode des Originals von 1997 ab. Anders als das ursprüngliche Spiel setzt das Remake auf eine Mischung aus Echtzeit-Action und strategischen Rollenspielelementen.

Spieler übernehmen die Kontrolle über Cloud Strife, der sich der Gruppe AVALANCHE anschließt, um gegen den Energiekonzern Shinra zu kämpfen. Das Kampfsystem wurde modernisiert und das Storytelling stark erweitert, mit neuen Szenen und tieferer Charakterentwicklung. Eine erweiterte Version namens Intergrade erschien 2021 für PlayStation 5 und Windows, eine Version für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S ist für 2026 geplant.

Was bleibt von der Aktion für globale Fans?

Kann man auch außerhalb Japans teilnehmen? Leider ist das Erlebnis ausschließlich für Personen vor Ort in Japan zugänglich – inklusive physischer Präsenz auf der Zuglinie und in Nagoya. Dennoch zeigt die Aktion, wie sehr Square Enix bereit ist, neue Wege zu gehen, um Fans emotional an das Franchise zu binden.

Auch wenn internationale Spieler nicht direkt teilnehmen können, ist diese Aktion ein starkes Signal, dass die Welt von Final Fantasy 7 lebendig bleibt – und dass sich das Warten auf Teil 3 lohnen könnte.

Was hältst du von dieser ungewöhnlichen Rückkehr von Final Fantasy 7? Würdest du für ein solches Event nach Japan reisen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!