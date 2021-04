Gestern lief bereits die vorletzte Episode von The Falcon and the Winter Soldier bei Disney+ und in dieser ist einiges passiert. Wirklich spannend ist dabei der Cameo-Auftritt einer mysteriösen Frau, die sich kurz mit dem neuen Captain America unterhält und diesem sogar eine Zusammenarbeit in Aussicht stellt. Doch wer ist diese neue Figur?

Dieser Frage wollen wir nachfolgend auf den Grund gehen und euch neben ihren Comic-Ursprüngen ebenfalls aufzeigen, wieso sie für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe noch eine wichtige Rolle spielen könnte. Doch Achtung, massive Spoiler voraus!

The Falcon and the Winter Soldier: Wer ist die mysteriöse Frau, die mit John Walker spricht?

Nach dem schockierenden Finale der vierten Episode der MCU-Serie muss sich John Walker vor einem Ausschuss verantworten. Dessen Mitglieder sagen ihm, er könne den Vereinigten Staaten fortan nicht mehr als Captain America dienen. Ein Schock und Tiefschlag für Walker. Kurz darauf kommt die eingangs erwähnte geheimnisvolle Frau auf ihn zu, die mit ihm ein kurzes Gespräch führt.

Gespielt wird diese Frau von „Seinfeld“- und „Velp“-Star Julia Louis-Dreyfus. Sie ist somit der „preisgekrönte Schauspieler“, dessen Auftritt die Verantwortlichen von Marvel Studios in den letzten Tagen bereits angedeutet hatten. Als siebenfache Emmy-Preisträgerin kann Louis-Dreyfus definitiv auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. In „The Falcon and the Winter Soldier“ spielt sie nun Contessa Valentina Allegra de Fontaine.

Die Contessa im MCU / © Marvel Studios

Die Contessa versichert Walker, sein Handeln sei nicht falsch gewesen und deshalb würde ihn niemand im Ausschuss verurteilen. Allerdings könnten diese Leute das nicht zugeben, da sie viel zu verlieren hätten. Besonders erfreut ist sie vor allem darüber, dass Walker das neue Supersoldaten-Serum genommen hat. Dies sei eine der besten Entscheidungen seines Lebens gewesen. Die beste wird er treffen, wenn er bald ihren Anruf annehmen werde.

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Contessa Valentina Allegra de la Fontaine in den Comics

Doch warum ist die Contessa nun ein so wichtiger Charakter? Ihren ersten Auftritt hatte die Figur bereits 1967 in „Strange Tales #159“. In den Comics begann sie eine Laufbahn als S.H.I.E.L.D.-Agentin und war für einige Zeit sogar die Geliebte von Nick Fury. In Wirklichkeit spielte sie jedoch ein falsches Spiel, denn sie ist eine Dreifachagentin, die neben S.H.I.E.L.D. ebenfalls HYDRA infiltrierte. Sie übernahm während dieser Zeit sogar den Titel von Madame Hydra.

Die Contessa in den Comics / © Marvel Studios

In Wahrheit gilt ihre Loyalität allerdings der Verbrecherorganisation Leviathan. Ihre vorherigen Einsätze im Dienste von S.H.I.E.L.D. und HYDRA dienten einzig dazu, diese Gruppen zu schwächen und ihre Ressourcen für Leviathan nutzbar zu machen. Als sich Leviathan schließlich zu erkennen gab, führte sie die Organisation gegen S.H.I.E.L.D. und HYDRA in den Krieg. Am Ende führte sie ihr Weg allerdings in eine Gefängniszelle.

Ihr Auftritt in „The Falcon and the Winter Soldier“ könnte nun auf die Existenz von Leviathan im MCU hindeuten. Nachdem sowohl S.H.I.E.L.D. als auch HYDRA zerschlagen wurden, könnte diese Organisation bald zum großen Schlag ausholen. Es scheint so, als würde die Contessa ihr eigenes Team aufbauen wollen – womöglich mit John Walker in der Rolle als US-Agent? Der Auftritt von Madame Hydra öffnet viele Türen für spannende Geschichten.

Darüber hinaus wird dies definitiv nicht der letzte Auftritt von Julia Louis-Dreyfus in dieser Rolle bleiben, denn wir werden sie im kommenden Marvel-Blockbuster Black Widow wiedersehen. Es bleibt also spannend, wie es mit Val und Walker weitergeht. Vielleicht erhält er ihren Anruf bereits im Finale von „The Falcon and the Winter Soldier“, das nächsten Freitag um 9 Uhr exklusiv bei Disney+ startet.