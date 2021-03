The Falcon and the Winter Soldier: Wer ist John Walker?

Letzten Freitag startete mit The Falcon and the Winter Soldier die neueste Serie des Marvel Cinematic Universe. In ihrem Zentrum stehen natürlich vor allem Sam Wilson und Bucky Barnes, doch es geht in der Story ebenfalls um die Suche nach einem neuen Captain America.

Um wen es sich bei Steve Rogers‘ Nachfolger handelt, wollen wir uns in diesem Artikel gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen und ihn euch vorstellen. Doch Achtung, es folgen massive Spoiler!

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Wer ist Steve Walker in den Comics?

Seinen ersten Auftritt hatte John Walker in den Comics in „Captain America #323“ im Jahre 1986. John bewunderte seinen älteren Bruder, der als Soldat im Vietnamkrieg kämpfte, dort jedoch sein Leben verlor. Seither hatte er den Wunsch, ein Held zu werden und sich zu beweisen, weshalb er ebenfalls dem Militär beitrat. Nachdem er von einem Einsatz wieder zurückkam, machte ihm jemand das Angebot, ihm übermenschliche Kräfte zu verleihen.

John Walker in den Comics / © Marvel Comics

John ging auf das Angebot ein, war in seiner Anfangszeit jedoch kein strahlender Held. Vielmehr war er ein Möchtegern, der von seinem Weg abgekommen war, obwohl er auch als Widersacher von Steve Rogers gezeigt wurde. Eine Zeit lang war er auch selbst als Captain America aktiv und zeigte sich dort durchaus von einer heldenhafteren Seite. Allerdings ging er im Kampf ziemlich rücksichtslos gegen seine Feinde vor. Dies verschlimmerte sich, nachdem seine Eltern von einem Terroristen ermordet wurden.

Ein Wendepunkt in seinem Leben markierte ein Treffen mit dem echten Captain America, Steve Rogers, der ihm wieder auf die Beine half. Fortan war John Walker als U.S. Agent für die US-Regierung aktiv. Zeitweise schloss er sich sogar den Avengers an, wurde jedoch nicht von allen Mitgliedern akzeptiert. Mittlerweile sehen allerdings viele Marvel-Helden in ihm einen verlässlichen Freund und Verbündeten.

The Falcon and the Winter Soldier: John Walker ist der neue Captain America

Im Marvel Cinematic Universe wird John Walker von Wyatt Russel verkörpert, den wir erstmals am Ende der ersten Episode von „The Falcon and the Winter Soldier“ als neuen Captain America sehen. Wie in der Comic-Vorlage arbeitet er somit für die US-Regierung und soll die Lücke füllen, die Steve Rogers‘ „Superhelden-Ruhestand“ nach den Ereignissen in „Avengers: Endgame“ hinterlassen hat. Dabei dürfte er sicherlich im Laufe der Serie mit Sam und Bucky aneinandergeraten, die womöglich um das Erbe ihres Freundes besorgt sind.

John Walker in „The Falcon and the Winter Soldier“ / © Marvel Studios

Viel können wir somit noch nicht sicher über den MCU-John Walker sagen, doch auch er dürfte, wie sein Comic-Vorbild, ein exzellenter Kämpfer sein. In den Comics ist er wie Steve Rogers ein Supersoldat, dessen physische Kräfte die des ursprünglichen Captain America sogar noch übertreffen. Johns Kraft bewegt sich ungefähr auf einem Level mit der von Spider-Man, der Gewichte von bis zu 25 Tonnen stemmen kann. Wie Steve beherrscht John ebenfalls den Umgang mit verschiedenen Waffen sowie natürlich den mit dem Schild meisterhaft.

Sollte es zu einem Kampf zwischen Sam, Bucky und John Walker kommen, dürfte dieser also überaus spannend werden. Ob wir einen solchen Schlagabtausch wirklich sehen werden, muss sich jedoch noch zeigen. „The Falcon and the Winter Soldier“ läuft immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.