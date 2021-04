Mit Baron Zemo kehrt in der neuen Serie The Falcon and the Winter Soldier ein alter Bekannter zurück. Er hat eine besondere Verbindung den unseren beiden Hauptcharakteren und den Avengers und könnte in den noch ausstehenden Episoden der Show für allerlei Wirbel sorgen.

Wer der Charakter ist und was er bisher bereits im MCU erlebt hat, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen. Doch Achtung, Spoiler voraus!

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Wer ist Baron Zemo in den Comics?

Die Geschichte des Charakters ist in den Comics, anders als in „The Falcon and the Winter Soldier“, etwas verworren, denn Helmut Zemo ist nicht der erste Baron Zemo. Tatsächlich ist er bereits der 13. Mann, der diesen Namen und Titel trägt. Helmut hatte seinen ersten Auftritt im Jahr 1973 in „Captain America #168“ und er ist der Sohn von Baron Heinrich Zemo, einem Nazi-Kriegsverbrecher. Während einer Mission drangen Steve Rogers und sein Partner Bucky Barnes in das Schloss des Barons ein, doch während eines Unfalls verlor Bucky scheinbar sein Leben.

Nachdem sein Vater Jahre später in einem Kampf gegen den zurückgekehrten Captain America starb, schwor Helmut Zemo blutige Rache. Obwohl er anfangs nur als ein „Bösewicht der Woche“ geplant war, mauserte sich der Charakter zu einem der erbittertsten Widersacher von Steve Rogers und den Avengers. Er scharrte eine Gruppe von Schurken um sich, die sich unter dem Namen Thunderbolts als Superhelden ausgaben. Da Baron Zemo jedoch nicht damit rechnete, dass es seine Kameraden tatsächlich um Sühne für ihre Sünden ging, schlug sein Plan fehl.

Baron Zemos Comicdesign / © 2019 MARVEL. © NEXON Korea Corp. All Rights Reserved.

In den Comics wurde Baron Zemo, so wie nun in „The Falcon and the Winter Soldier“, nicht immer wie ein klassischer Superschurke gezeichnet, sondern wanderte, ähnlich wie X-Men-Widersacher Magneto, immer wieder auf der Schwelle zwischen Held und Bösewicht. Zwischenzeitlich schloss er sich beispielsweise den Thunderbolts wieder an, um seine Verbrechen wiedergutzumachen. Aktuell hat allerdings erneut seine dunkle Seite die Oberhand gewonnen.

The Falcon and the Winter Soldier: Baron Zemo im MCU

Die Geschichte von Baron Helmut Zemo im Marvel Cinematic Universe unterscheidet sich deutlich von der seines Comic-Vorbilds. Gespielt von Daniel Brühl hatte dieser Zemo seinen ersten Auftritt im Blockbuster „The Return of the First Avenger: Civil War“. Er ist ein ehemaliger Soldat aus Sokovia, dessen Familie während der Ereignisse in „Avengers: Age of Ultron“ ihr Leben verlor, woraufhin er schwor, sich an den Avengers rächen zu wollen.

Baron Helmut Zemo ist wieder da / © Marvel Studios

Sein Plan nahm schließlich Formen an, als er Black Panthers Vater T’Chaka ermordete und die Tat dem zurückgekehrten Winter Soldier Bucky Barnes anlastete. Anschließend spielte er die Avengers gegeneinander aus, insbesondere Iron Man und Captain America. Er zeigte den beiden Anführern des Teams, dass der Winter Soldier Tonys Eltern ermordete, was letztendlich im Bruch des Teams resultierte, da Steve seinem Freund Bucky die Treue hielt. Zemo wurde später gefangengenommen und in Berlin ins Gefängnis gesperrt.

Nun ist er jedoch wieder da und steht in „The Falcon and the Winter Soldier“ überraschend auf der Seite unserer beiden Helden. Er will beiden dabei helfen, die Spur des neuen Supersoldaten-Serums zurückzuverfolgen und die Flag-Smashers aufzuhalten. Allerdings scheint der mysteriöse Power Broker nicht nur mit der Supersoldaten-Gruppe, sondern auch mit Zemo noch eine Rechnung offen zu haben.

Wie all dies letztendlich für Baron Helmut Zemo ausgehen wird, erfahren wir wohl erst in den drei noch verbleibenden Episoden der MCU-Serie. Diese laufen immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.