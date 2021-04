Letzten Freitag gipfelte die MCU-Serie The Falcon and the Winter Soldier in ihrem großen Finale, das in Form von „Captain America 4“ eine Fortsetzung erhalten dürfte. Darüber hinaus könnte diese letzte Episode noch weitere zukünftige Projekte in Stellung bringen, unter anderem ein ganz besonderes Team: Die Thunderbolts.

Nachfolgend wollen wir uns gemeinsam mit euch ansehen, wer diese Gruppe ist und wie Marvel Studios deren Formierung vorbereiten könnten. Doch Achtung, Spoiler voraus!

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Wer sind die Thunderbolts?

Die Thunderbolts sind noch ein relativ junges Team im Marvel-Universum, denn sie hatten ihren ersten Auftritt erst im Comic-Heft „The Incredible Hulk #449“ aus dem Jahre 1997. Besonders eng mit dieser Gruppe verbunden ist ein Charakter, den wir bereits sehr gut kennen und der in „The Falcon and the Winter Soldier“, mal wieder, im Gefängnis sitzt – Baron Zemo. Er versammelte mehrere Superschurken um sich, die Masters of Evil.

Zemos Ziel war die Weltherrschaft. Diese wollte er ergreifen, indem er das Vertrauen der Welt erlangt. Um dies zu tun, gaben sich er und seine Verbündeten als Superhelden aus und traten in der Öffentlichkeit als Thunderbolts in Erscheinung. Allerdings hatte der Baron nicht damit gerechnet, dass die übrigen Verbrecher tatsächlich Gefallen am Superhelden-Dasein empfinden würden. Letztendlich stellten sich die Thunderbolts gegen Zemo und besiegten ihn, was seinen ambitionierten Plänen ein jähes Ende bereitete.

Die Thunderbolts in den Comics / © Marvel Comics

Im Laufe der Jahre gehörten neben Baron Zemo diverse Marvel-Charaktere dem Team an, sowohl große Namen als auch eher unbekanntere Figuren. Teil der Gruppe waren unter anderem: Bucky Barnes, Deadpool, Doctor Octopus, Ghost Rider, Magneto, Norman Osborn, Punisher, Taskmaster, U.S. Agent und Yelena Belova. Doch wie könnten die Thunderbolts nun den Sprung ins Marvel Cinematic Universe schaffen?

Nach The Falcon and the Winter Soldier: Wie könnten die Thunderbolts ins MCU eingeführt werden?

Eine entscheidende Rolle hierbei könnte eine Figur spielen, die in „The Falcon and the Winter Soldier“ bisher nur zwei kleine Cameo-Auftritte hatte: Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Am Ende der finalen Episode der Serie macht sie aus John Walker den U.S. Agent und sagt ihm, er solle auf ihren Anruf warten. Es wäre möglich, dass die mysteriöse Frau eine Gruppe besonderer Menschen für spezielle Missionen zusammenstellt.

Die Contessa macht John Walker ein Angebot / © Marvel Studios

Potentielle Kandidaten für ein solches Team aus Antihelden und Schurken dürfte es definitiv genug im MCU geben. Da hätten wir neben Walker etwa Zemo, der eigentlich nur darauf wartet, erneut aus dem Gefängnis herauszukommen. Darüber hinaus wären eventuell auch Bucky und „Ant-Man and the Wasp“-Antagonistin Ghost Kandidaten für einen Platz in dieser Gruppe. Besonders spannend dürfte diesbezüglich auch der kommende Film „Black Widow“ sein.

Mit dem Taskmaster und Yelena Belova, die sehr wahrscheinlich die neue Black Widow werden dürfte, hätten wir zwei weitere geeignete mögliche Mitglieder für die MCU-Thunderbolts. Beide Charaktere gehörten in den Comics bereits dem Team an und könnten es womöglich bald auch in Marvels Film- und Serienuniversum tun. Da die Contessa definitiv einen Auftritt in „Black Widow“ haben wird, könnte sie dort entsprechend weitere Leute rekrutieren.

Ob all dies letztendlich auch tatsächlich so kommen wird und die Thunderbolts auf diesem Weg ins MCU eingeführt werden, bleibt natürlich noch abzuwarten. Gänzlich unmöglich erscheint es jedoch nicht, schließlich kursieren bereits seit einiger Zeit Gerüchte um einen MCU-Auftritt des Teams. Bis dahin können wir uns auf Disney Plus ja „The Falcon and the Winter Soldier“ erneut ansehen und versuchen, noch mehr aus den Worten der Contessa herauszulesen.