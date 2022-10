Bestätigt: Harrison Ford schließt sich dem Marvel Cinematic Universe an

Zu alt für Star Wars und Indiana Jones, aber genau richtig für Marvel? Diese Frage dürften sich diese Tage viele gestellt haben, als erste Gerüchte über Hollywood-Legende Harrison Ford mit dem erfolgreichen Marvel Cinematic Universe ins Spiel gebracht wurden.

Inzwischen erfolgte die offizielle Bestätigung: Han Solo- und Indy-Darsteller Harrison Ford gibt als über 80-Jähriger sein spätes Debüt im Superhelden-Universum MCU. Sein Part ist kein Unbekannter und hat eine traurige Vorgeschichte. Denn Ford wird in die Rolle des bereits aus den Comics und den Marvel-Filmen wohl bekannten General Thaddeus Ross schlüpfen.

Harrison Ford als General Thaddeus Ross im MCU

Damit tritt Harrison Ford in die Fußstapfen seines Vorgängers William Hurt, der bedauerlicherweise im März 2022 im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Hurt hatte seinen ersten Auftritt als General Ross in „Der unglaubliche Hulk“ (2008), gefolgt von „Captain America: Civil War“ (2016), „Avengers: Infinity War“ (2018), „Avengers: Endgame“ (2019) und zuletzt „Black Widow“ (2021).

Da seine Figur im nächsten Kinoabenteuer Captain America 4: New World Order (Kinostart 1. Mai 2024) einen wichtigen Part einnehmen wird, der direkt an die Ereignisse der Serie „The Falcon and The Winter Soldier“ anknüpft, musste ein neuer Darsteller gefunden werden. Ein weiterer Auftritt erfolgt im nachfolgenden Kinofilm Thunderbolts am 24. Juli 2024.

Viele Fans zeigen sich begeistert, dass die Wahl auf Harrison Ford gefallen ist. Wir sind gespannt, wie er sich als Teil der Antihelden Thunderbolts in den nächsten Kinoabenteuern behaupten wird.

Das Team der Thunderbolts stellen sich vor © Marvel

Damit wächst seine Liste an ikonischen Film-Figuren neben Blade Runner, Han Solo, Indiana Jones hin zum Marvel-Helden! Zuvor gibt Ford sein Abschied als Indy in Indiana Jones 5, das derzeit gedreht wird und nächstes Jahr in die Kinos kommt.

Das sind die Thunderbolts im MCU

Inzwischen steht die Besetzung des neuen Antihelden-Teams in den nächsten Marvel-Filmen und -Serien der Phase 5 fest.

Das von Fans als Antwort auf das beliebte DC-Schurkenteam Suicide Squad angesehen wird, besteht ebenso aus einer Reihe von ehemaligen Superschurken und Antihelden, die sich als neues Team Thunderbolts zusammenschließen um Wiedergutmachung zu leisten und wirklich heroisch sein wollen.

Angeführt werden die Thunderbolts von General Thaddeus Ross. Weitere Mitglieder sind:

Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) aus The Falcon and The Winter Soldier, Black Widow

(Julia Louis-Dreyfus) aus The Falcon and The Winter Soldier, Black Widow Yelena Belova (Florence Pugh) aus Black Widow

(Florence Pugh) aus Black Widow Alexei Shostakov aka Red Guardian (David Harbour) aus Black Widow

(David Harbour) aus Black Widow Taskmaster aka Antonia Dreykov (Olga Kurylenko) aus Black Widow

(Olga Kurylenko) aus Black Widow Bucky Barnes (Sebastian Stan) aus Captain America-Filme, Black Panther, Avengers: Infinity War & Endgame, The Falcon and The Winter Soldier

(Sebastian Stan) aus Captain America-Filme, Black Panther, Avengers: Infinity War & Endgame, The Falcon and The Winter Soldier John Walker aka U.S. Agent (Wyatt Russell) aus The Falcon and The Winter Soldier

(Wyatt Russell) aus The Falcon and The Winter Soldier Ava Starr aka Ghost (Hannah John-Kamen) aus Ant-Man and the Wasp

Mehr von dem neuen Marvel Antihelden-Team bekommen wir spätestens im nächsten Marvel-Streifen Thunderbolts am 24. Juli 2024 in den Kinos zu sehen, als Auftakt von Phase 5 des MCU. Das nächste Superheldenabenteuer geht mit Avengers 5: The Kang Dynasty im Jahr 2025 auf der großen Leinwand weiter.