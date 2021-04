The Falcon and the Winter Soldier: Wer sind die Dora Milaje?

Am Ende der dritten Episode von The Falcon and the Winter Soldier führte ihr Weg Sam, Bucky und Zemo nach Riga, die Hauptstadt Lettlands. Dort wollen sie sich an die Fersen der Flag Smashers heften, die eine besondere Verbindung zum neuen Supersoldaten-Serum haben. Allerdings sind sie nicht die einzigen Leute, die sich auf der Jagd nach etwas befinden, denn eine alte Bekannte sucht den Ex-Winter Soldier auf.

Wen wir hierbei genau meinen und wieso diese Person sowie die Gruppe, zu der sie gehört, so wichtig ist, das wollen wir uns nachfolgend etwas genauer ansehen. Doch Achtung, Spoiler voraus!

The Falcon and the Winter Soldier: Ayo und die Dora Milaje kehren zurück

In Riga angekommen, bezieht unser ungleiches Trio ein gemeinsames Quartier, von dem aus sie ihr weiteres Vorgehen planen wollen. Bucky bemerkt jedoch etwas und sagt Sam, er würde später nachkommen. Kleine Hinweise führen ihn in eine abgelegene Seitengasse, in der er jemanden aus seiner Zeit als „Weißer Wolf“ in Wakanda wiedertrifft: Ayo. Sie sagt ihm, sie sei wegen Zemo hier und werde ihn holen kommen.

Diejenigen Zuschauer, die das Marvel Cinematic Universe bereits länger verfolgen, dürften Ayo wiedererkannt haben. Sie war zuvor unter anderem bereits im Blockbuster „Black Panther“ zu sehen. Wie wir in der aktuellen „The Falcon and the Winter Soldier“-Episode im Rahmen eines Flashbacks erfahren, half sie Bucky dabei, seine „Winter Soldier-Programmierung“ auszulöschen, damit er nicht mehr fremdgesteuert werden kann. Er konnte sich davon befreien, auch wenn wir wissen, dass er noch immer von Albträumen gequält wird.

Die Dora Milaje haben John Walker besiegt / © Marvel Studios

Da die Frist verstreicht, die Ayo Bucky und Sam zugestand, um die Flag Smashers aufzuspüren, stürmt diese gemeinsam mit einigen ihrer Kameradinnen das Quartier unserer Hauptfiguren, um Zemo zu schnappen. Obwohl Bucky sie darum bittet, ihnen Zemo noch zu überlassen, da er nützlich sei, kommt es zum Kampf. Die Dora Milaje feiern also ihr Comeback in einer gut choreographierten Actionszene, in der sie nicht nur den neuen Captain America, sondern auch dessen Sidekick sowie Bucky und Sam besiegen. Baron Zemo gelingt allerdings derweil die Flucht. Doch wer sind die Dora Milaje eigentlich?

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Die Dora Milaje im MCU

Ihren ersten Auftritt hatten die Dora Milaje im Comic-Heft „Black Panther #1“ aus dem Jahre 1998. Sie sind also noch ein relativ junger Bestandteil des Marvel-Universums. Diese Gruppe, deren Name sich mit „Die Angebeteten“ übersetzen lässt, besteht aus exzellent ausgebildeten Kriegerinnen, die dem König/der Königin des Reiches Wakanda als persönliche Leibwächter dienen. Ursprünglich wurden die Dora Milaje gegründet, um die Harmonie zwischen den verschiedenen Stämmen des Landes zu stärken.

Die Dora Milaje im MCU / © Marvel Studios

Im Marvel Cinematic Universe haben wir einige Mitglieder der Dora Milaje, beispielsweise Ayo, erstmals im Film „The First Avenger: Civil War“ gesehen. Darin begleiteten sie ihren König T’Chaka als Bodyguards, bis dieser von Zemo ermordet wurde. Mehr über die Aufgabe der Kriegerinnen und weitere Mitglieder der Gruppe lernten wir später in „Black Panther“ kennen. In diesem Film hatten die Dora Milaje ihren ersten großen Auftritt, ehe sie später in „Avengers: Infinity War“ zurückkehrten und nun in „The Falcon and the Winter Soldier“ erneut dabei sind.

Nach der MCU-Serie wird es übrigens wohl bald ein Wiedersehen mit Ayo und ihren Kameradinnen geben, schließlich dürfte ein Auftritt von ihnen im kommenden „Black Panther 2“ überaus wahrscheinlich sein. Ob wir sie nochmal in „The Falcon and the Winter Soldier“ wiedersehen werden, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt. Die neuen Folgen der Serie laufen hierzulande immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.