Als letzte Woche die dritte Episode von The Falcon and the Winter Soldier bei Disney+ startete, ahnte vermutlich niemand, dass eine kurze Szene riesige Wellen schlagen sollte. Darin sehen wir Bösewicht Baron Zemo (Daniel Brühl), der während einer Party in Madripoor das Tanzbein schwingt. Nachdem eine Äußerung des Schauspielers über diese Szene sich wie ein Lauffeuer verbreitete, forderten Fans eine längere Version davon – und bekamen sie nun. Starte jetzt dein Abo bei Disney+ The Falcon and the Winter Soldier: Marvel veröffentlicht den Zemo Cut Den Stein ins Rollen brachte Brühl selbst mit einer Aussage im Rahmen eines vergangene Woche veröffentlichten Interviews. Darin ging er kurz auf Zemos Tanzeinlage ein und sagte, diese sei „zum Totlachen. [Dieser Moment] wurde improvisiert, als ich sah, wie die Menge tanzte und durchdrehte. Ich spürte den Beat und dachte mir: Zemo sitzt seit Jahren in einer zwielichtigen deutschen Gefängniszelle. Also muss er etwas Dampf ablassen und seine Moves zeigen." 🕺🕺🕺 pic.twitter.com/BlIwrUhGcQ — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) April 8, 2021 Anschließend verriet er, ursprünglich sei diese Szene etwas länger gewesen, doch es habe ihn bereits sehr überrascht, dass die Verantwortlichen diese Szene nicht verworfen haben. Kurz darauf geisterte durch die sozialen Netzwerke der Hashtag #ReleaseTheZemoCut. Hiermit wollten die Fans Marvel Studios dazu bringen, Daniel Brühls kompletten Tanz zu veröffentlichen. Bemühungen, die nun von Erfolg gekrönt waren: Nur sechs Tage nach dem ersten Tweet teilten die Macher die ganze Szene über den offiziellen „The Falcon and the Winter Soldier"-Twitter-Account. Für diejenigen, die vom tanzenden Baron Zemo noch immer nicht genug bekommen können, hielt Marvel Studios darüber hinaus noch eine weitere, ganz besondere Überraschung parat. Der offizielle Marvel Entertainment-YouTube-Channel veröffentlichte nämlich eine einstündige Version von Zemos Tanzszene! Marvel hat die Rufe der Fans also erhört und ihnen das gegeben, was sie wollten: Noch mehr Zemo. Ob wir den Bösewicht in den zwei noch verbleibenden „The Falcon and the Winter Soldier"-Episoden vielleicht sogar nochmal tanzen sehen werden, bleibt übrigens abzuwarten. Die neuen Folgen der MCU-Serie laufen hierzulande immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.

