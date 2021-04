Die jüngste The Falcon and the Winter Soldier-Episode scheint einigen Fans nicht mehr aus dem Kopf zu gehen. Das liegt allerdings weniger an den neuen Entwicklungen rund um das Supersoldaten-Serum und dem+ mysteriösen Power Broker, sondern viel mehr an einer Baron Zemo-Szene. In dieser ist der Bösewicht nämlich tanzend auf einer ziemlich speziellen Party zu sehen – und die MCU-Community will mehr.

The Falcon and the Winter Soldier: Laut Daniel Brühl gibt es ungenutztes Tanzszenen-Material

Im Laufe der Episode reisen Sam, Bucky und Zemo gemeinsam in die Verbrecherhochburg Madripoor, wo sie dem Ursprung des neuen Supersoldaten-Serums auf den Grund gehen wollen. Später finden sie sich inmitten einer Party von Sams Freundin Sharon Carter wieder, zu der einige eher zwielichtige Gestalten erschienen sind. Zemo lässt sich von der Stimmung mitreißen und tanzt munter mit.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Entertainment Weekly ging Zemo-Darsteller Daniel Brühl etwas näher auf die Szene ein. Darin verrät er, er freue sich sehr, dass Marvel Studios sich dazu entschlossen habe, die Szene zu behalten, denn diese sei kein Teil des Skripts gewesen. Es sei laut Brühl „zum Totlachen. [Dieser Moment] wurde improvisiert, als ich sah, wie die Menge tanzte und durchdrehte. Ich spürte den Beat und dachte mir: Zemo sitzt seit Jahren in einer zwielichtigen deutschen Gefängniszelle. Also muss er etwas Dampf ablassen und seine Moves zeigen.“

Baron Zemo schwingt das Tanzbein / © Marvel Studios

Anschließend führt der Schauspieler aus, er habe in diesem Moment vor allem die Reaktionen seiner „The Falcon and the Winter Soldier“-Co-Stars genossen, die ihn wohl etwas ungläubig angesehen hätten. Was viele Fans aktuell jedoch besonders interessant finden, ist, dass Daniel Brühl darüber hinaus ebenfalls verriet, seine Tanzeinlage sei ursprünglich länger gewesen: „Ich war wirklich überrascht und glücklich, dass sie es behalten haben. Es war ein langer Tanz. Es gibt noch mehr davon, aber sie haben diesen kleinen Moment herausgeschnitten.“

The Falcon and the Winter Soldier: Fans wollen mehr vom tanzenden Zemo

Diese Aussage Brühls, es würde noch mehr Material zu Zemos Tanzszene existieren, kommt bei vielen Fans des Marvel Cinematic Universe aktuell überaus gut an und inspirierte einen neuen Hashtag: #ReleaseTheZemoCut. Ob all diese Bemühungen der Community letztendlich tatsächlich erfolgreich sein werden, bleibt natürlich noch abzuwarten, doch viele Fans zeigen Marvel Studios aktuell sehr deutlich, dass sie mehr von Brühls Tanzkünsten sehen wollen.

joining the most important hashtag #ReleaseTheZemoCut pic.twitter.com/pHIyD3y0Wi — ann || tfatws spoilers (@zemodofp) April 6, 2021

So schreibt beispielsweise Twitter-User @zemodofp, er/sie unterstütze nun den „wichtigsten Hashtag“. @CinemaListed geht sogar noch einen Schritt weiter und schreibt, er/sie würde sich sogar für vier Stunden einen tanzenden Daniel Brühl ansehen.

dearest Marvel Studios i will sit through 4 hours of dancing Zemo #ReleaseTheZemoCut #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/uK1Pxlx4Pn — CinemaListed.com (@CinemaListed) April 7, 2021

Vielleicht überraschen uns die drei noch kommenden Episoden von „The Falcon and the Winter Soldier“ mit weiteren improvisierten Einlagen der Hauptdarsteller. Die neuen Folgen der MCU-Serie laufen immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.