The Falcon and the Winter Soldier: Madripoor-Website online

In der 3. Episode der neuen MCU-Serie The Falcon and the Winter Soldier sahen wir erstmals die Stadt Madripoor. Dort tummeln sich vor allem viele zwielichtige Gestalten herum, unter anderem der mysteriöse Power Broker. Mittlerweile eröffneten die Verantwortlichen von Marvel Studios eine offizielle Website.

The Falcon and the Winter Soldier: Erkundet die Bezirke von Madripoor

Besagte Internetseite heißt Explore Madripoor und begrüßt euch mit einer kurzen Willkommensbotschaft, laut der sich an diesem Ort „Kunst, Kultur und Nachtleben vereinen“. Egal ob es Besuchern nach Entspannung oder Abenteuer verlangt, in Madripoor solle jeder auf seine Kosten kommen. Eine Auszeit war Sam, Bucky und Zemo während ihres Aufenthalts in der Stadt bekanntlich nicht vergönnt, abgesehen von einer kurzen Tanzeinlage, die Fans nach mehr verlangen ließ. Ihre Priorität war die Verfolgung der Spur des neuen Supersoldaten-Serums.

© Marvel

Dabei sahen sie sich immer wieder mit einigen gefährlichen Leuten konfrontiert und befanden sich letztendlich mal wieder mittendrin im Chaos. In der 4. „The Falcon and the Winter Soldier“-Folge gab es wieder einige kleinere Szenen, die in Madripoor spielten, auch wenn von der Stadt keine neuen spektakulären Locations gezeigt wurden. Dafür sahen wir erneut Sams Freundin Sharon Carter in Aktion, die unserem Protagonisten aus der Ferne aus hilft. Doch warum widmet Marvel Studios dieser Stadt nun eigentlich so viel Aufmerksamkeit?

Vor The Falcon and the Winter Soldier: Madripoor in den Comics

In den Comics ist Madripoor ebenfalls eine Verbrecherhochburg und unabhängiger Stadtstaat, der zwischen Singapur und Sumatra liegt. Die Stadt hat eine lange Historie als Zufluchtsort für Piraten, weshalb auch die gegenwärtige Regierung eher wenig Probleme mit illegalen Machenschaften hat – solange diese die Stabilität der Stadt nicht gefährden. Das Marvel Cinematic Universe übernahm übrigens auch die Struktur Madripoors, genauer deren Unterteilung in den wohlhabenden Teil Hightown und den ärmlichen Abschnitt Lowtown.

Marvel-Antiheld Wolverine / © Marvel Comics

Was die Stadt jedoch zukünftig noch besonders interessant machen dürfte, ist ihre Verbindung zu den X-Men. Insbesondere Wolverine hat eine enge Verbindung zu Madripoor und war in den Comics zwischenzeitlich sogar dort zu Hause. Da Marvel Studios bekanntlich plant, die X-Men über kurz oder lang ins MCU einzuführen, könnten wir Madripoor eventuell später noch sehr viel besser kennenlernen. Da das Filmstudio derzeit, zumindest offiziell, noch nicht an einem „X-Men“-Reboot arbeitet, müssen wir uns hierfür allerdings wohl noch etwas in Geduld üben.

Und wer weiß, vielleicht führt auch für Sam und Bucky der Weg noch einmal zurück nach Madripoor, wo sie sich dem Power Broker entgegenstellen müssen, der es ebenfalls auf die Flag Smashers und das Supersoldaten-Serum abgesehen hat. Die neuen Folgen von „The Falcon and the Winter Soldier“ laufen immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.